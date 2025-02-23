Главные новости к утру 23 февраля

Президент США Дональд Трамп «твердо уверен», что соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет достигнуто «уже на этой неделе», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она уточнила, что активные переговоры идут как с Москвой, так и с Киевом.

Над Тульской областью сбили два беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В Тульской, Воронежской и Липецкой областях ночью объявляли опасность атаки БПЛА. В последних двух также предупреждали о ракетной опасности.

Bloomberg узнало, что Евросоюз активизировал обсуждение способов изъятия замороженных активов России. Их могут использовать в качестве залога для работы комиссии, которая определит размер компенсации для Киева.

Израиль отложил освобождение 602 палестинских заключенных из-за того, что «Хамас» «цинично использовал» израильских пленных «в пропагандистских целях».