Тульская область подверглась атаке БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион подвергся воздушной атаке. По его словам, средствами радиоэлектронной борьбы подавлены два беспилотника.

«По предварительным данным разрушений и пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб»,— написал Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Вечером 22 февраля, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Крымом, Белгородской, Орловской и Курской областями. Власти Воронежской и Липецкой областей объявляли ракетную опасность.