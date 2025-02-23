Израиль отложил освобождение 602 палестинских заключенных

Власти Израиля на неопределенный срок отложили освобождение палестинских заключенных, которых должны были выпустить из тюрьмы вечером 22 февраля. Причиной стали унижения израильских заложников и их «циничное использование в пропагандистских целях».

«В связи с неоднократными нарушениями со стороны "Хамаса", включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях, решено отложить запланированное на вчера освобождение террористов до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний»,— говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля (цитата по The Times of Israel).

После заключения сделки о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» палестинское движение освободило 25 пленных и передала тела четырех заложников. В секторе Газа остаются 63 заложника, из них живы около 20.

22 февраля «Хамас» освободил шесть израильских заложников и заявил о завершении первого этапа сделки со своей стороны. Израиль в течение того же дня должен был освободить 602 палестинских заключенных. Вечером палестинское движение сообщило о задержках в их освобождении и обвинило Израиль в «вопиющем нарушении».

Подробнее — в материале «Освобождение обошлось без церемоний».