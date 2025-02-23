Bloomberg: ЕС изучает способы изъятия замороженных активов России

Евросоюз стал активнее изучать способы изъятия замороженных активов Центробанка России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Как уточняет агентство, новый виток обсуждений начался на фоне возможного сокращения поддержки Украины Соединенными Штататми.

Европейские чиновники рассматривают в том числе использование активов России в качестве залога для работы запланированной Международной комиссии по претензиям. После завершения боевых действий она должна будет определить размер компенсаций для Украины. Если Москва откажется от выплат, активы могут быть конфискованы, сказал собеседник агентства.

ЕС, G7 и Австралия заморозили российские активы в виде ценных бумаг и наличных на $280 млрд. В 2024 году ЕС начал передавать Украине в виде кредитов доходы от заблокированных средств России. Как ранее писало агентство Reuters, Москва не исключает, что часть активов могут быть переданы на восстановление Украины.

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