Комики раскритиковали политику

Рейтинги Дональда Трампа и Илона Маска пошли вниз. Их деятельность одобряют меньше половины американцев, сообщает агентство Ipsos. Прежде их поддерживало большинство респондентов. СМИ все чаще отпускают насмешки в адрес новой администрации. Например, департамент Илона Маска распорядился сократить четверть сотрудников Национальной ветеринарной лаборатории. Выяснилось, что там работают 14 человек, и уволить четверть не получается. Чуть позже с госслужбы выгнали десятки людей, ответственных за разработку и хранение ядерного арсенала. Их теперь спешно нанимают обратно, потому что, как отмечают СМИ, озлобленный носитель государственных секретов — отличная цель для иностранных шпионов. Внешняя политика администрации тоже вызывает обеспокоенность, по крайней мере, у ведущих вечерних шоу. О том, почему комики не одобрили сближение Вашингтона и Москвы, расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / File Photo / File Photo / Reuters

Белый дом наносит ответные удары. От брифингов отстранили агентство Associated Press якобы за распространение фейков. На деле они просто отказались называть Мексиканский залив Американским. Маск пообещал ограничить влияние СМИ, которые проверяют его собственные посты в Х и ловят его на лжи. Культовому шоу Saturday Night Live на этой неделе исполнилось 50 лет. И ведущий Коллин Джост дал понять, что новых выпусков может не быть: «Что ж, это честь быть ведущим 50-го, если верить нашему президенту, последнего сезона Saturday Night Live. Удивительно, что программа до сих пор существует после всего, что произошло за это время. И это я только про сегодня».

Телеканалы обращают внимание на стремительное налаживание отношений с Москвой. Это раньше Марко Рубио, будучи сенатором, критиковал Владимира Путина. Теперь, на посту Госсекретаря, он говорит о «невероятных возможностях для партнерства с Россией». Первым сигналом стал обмен заключенных: в России был освобожден американский учитель Марк Фогель, которого четыре года назад задержали в аэропорту с медицинской марихуаной. США отпустили Александра Винника, осужденного за отмывание $4 млрд через криптобиржу. Ведущий Дейли Шоу Джордан Клэппер не понял логики: «Чего? Вы обменяли киберпреступника века на школьного учителя? Ну ладно, по крайней мере, мы получили назад учителя с репутацией: он употребляет наркотики, он сидел в тюрьме, а в последней четверти он точно включает кино на занятиях. И, американцы, пожалуйста, перестаньте употреблять наркотики в России».

Все это время журналисты пытались выяснить, как часто общаются Владимир Путин и Дональд Трамп. Американского президента прямо об этом спросили, но тот ответил: «Мне этого лучше не говорить». Первый официально подтвержденный звонок состоялся 12 февраля, до того, как республиканец пообщался с Владимиром Зеленским. Переговоры об Украине без участия Украины удивили Стивена Кольбера с телеканала CBS: «Будет сложно заключить мир. Представьте, вы возвращаетесь к жене и говорите: "Дорогая, это парная терапия была супер, тебе нужно было прийти. Мы с доктором согласились, что ты во всем виновата. Теперь я от тебя ухожу".

Очевидно, что Трамп пророссийский президент. Он назвал Зеленского диктатором, который не хочет проводить выборы из-за низкого рейтинга. Да, это не сравнится с демократически выбранным другом Трампа Путиным. У него в России очень высокий рейтинг. По последним опросам, его поддерживает 90% населения».

Вскоре после звонка состоялась встреча делегаций в Эр-Рияде, и первая реакция исключительно положительная. Российская сторона заявляет, что Вашингтон слышит ее аргументы. Шоу Джимми Киммела в День святого Валентина вышло с заголовком «Who is your Vladdy».

Ведущий шоу Джимми Киммел: Какой же Трамп переговорщик? Процесс еще не начался, а он уже предложил две огромные уступки: Украина не вступит в НАТО, а Россия сохранит территории.

Пока Трамп продолжает защищать своего визави и ставит под сомнение, кто же начал вооруженный конфликт. В последнем интервью республиканец и вовсе заявил, что присутствие Зеленского на мирных встречах не так важно.

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Иван Якунин