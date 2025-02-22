«Хамас» завершил первый этап сделки по освобождению заложников

Палестинское движение «Хамас» передало Красному Кресту Хишама ас-Сайида, сообщила израильская армия. Ранее сегодня движение освободило двух человек в Рафахе и трех в лагере беженцев Нусейрат. Изначально предполагалось, что Хишам ас-Сайид будет освобожден в Нусейрате. Однако позднее боевики решили освободить его отдельно, без церемонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hostage's Family Forum / AP Фото: Hostage's Family Forum / AP

Шестеро освобожденных сегодня — последние живые заложники из 33 человек, которых «Хамас» обязался освободить на первом этапе соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 19 января. В плену у боевиков остается еще около 60 человек. Оставшихся заложников «Хамас» обязался освободить на втором этапе сделки.

Соглашение о прекращении огня между «Хамасом» и Израилем было подписано 17 января. На первом этапе перемирия палестинское движение обязалось отпустить 33 заложника в обмен почти на 1900 заключенных. На этой неделе боевики передали сотрудникам Международного Красного Креста тела четырех заложников, погибших, как сообщил «Хамас», от ударов израильской армии.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «"Хамас" выставил гробы на сцену».