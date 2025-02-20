«Хамас» выставил гробы на сцену

В сделке между Израилем и «Хамасом» наступил этап возвращения тел погибших. В четверг радикальная группировка передала сотрудникам Международного комитета Красного Креста тела четырех заложников, погибших, по версии «Хамаса», от ударов израильской армии. Теперь судебно-медицинские эксперты должны подтвердить личности покойных и установить реальную причину их смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боевики «Хамас» передали Красному Кресту тела четырех погибших заложников

Фото: Ramadan Abed / Reuters Боевики «Хамас» передали Красному Кресту тела четырех погибших заложников

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Передача четырех погибших произошла по дополнительному протоколу к сделке между Израилем и «Хамасом» и не была предусмотрена изначально. Предварительно «Хамас» уведомил противоположную сторону об именах тех, чьи тела должны быть возвращены. В списке фигурировали 33-летняя израильтянка Шири Бибас и двое ее малолетних сыновей Кфир и Ариэль, которым на момент резни 7 октября 2023 года исполнилось девять месяцев и четыре года соответственно. В Израиле их называли «Рыжиками» и молились за их благополучное возвращение — как оказалось, тщетно. Четвертое имя в списке — Одед Лившиц, ветеран журналистики, боровшийся за права палестинцев. На момент похищения ему было 83 года.

Местом передачи тел стал город Хан-Юнис на юге сектора Газа. Четыре гроба, на которых были наклеены фотографии заложников, были выставлены на импровизированной сцене. Ее окружали пропагандистские плакаты «Хамаса». Над сценой водрузили изображение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в образе вампира. Надпись, сделанная не без ошибок, на трех языках (арабский, иврит, английский) гласила: «Военный преступник Нетаньяху и его нацистская армия убили их (четырех заложников.— “Ъ”) ракетами с сионистских военных самолетов». Рядом с гробами были установлены муляжи снарядов.

В своем заявлении «Хамас» возложил вину за жертвы среди заложников на Израиль и обвинил его премьера в попытке уйти от ответственности.

Останки четырех погибших были переданы Армии обороны Израиля во второй половине дня. Затем тела были направлены в Институт судебно-медицинской экспертизы в Абу-Кабире для опознания. Как проинформировали в израильском Минздраве, цель процедуры — не только подтвердить личности покойных, но и установить реальную причину их смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Палестинские боевики несут гробы с телами погибших Фото: Hatem Khaled / Reuters Передача тел проходила в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Hatem Khaled / Reuters После проведения церемонии под руководством раввина израильские военные транспортируют тела в национальный центр судебной медицины «Абу Кабир» в Тель-Авиве Фото: Stringer / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Палестинские боевики несут гробы с телами погибших Фото: Hatem Khaled / Reuters Передача тел проходила в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Hatem Khaled / Reuters После проведения церемонии под руководством раввина израильские военные транспортируют тела в национальный центр судебной медицины «Абу Кабир» в Тель-Авиве Фото: Stringer / Reuters

Незадолго до этого, седьмого по счету раунда обмена израильские СМИ распространили комментарии высокопоставленного правительственного источника, который заявил: любой жест, унижающий личность погибших, сорвет соглашение между Израилем и «Хамасом». Гуманитарный обмен не должен превращаться в театрализованное представление, предупредил он. Ранее Израиль выражал возмущение тем, в каких условиях освобождаются живые заложники.

Со своей стороны, «Хамас» дает понять, что готов на уступки. Как заявил на днях советник группировки по связям с общественностью Тахер ан-Нуну, боевики готовы «освободить всех заложников одной партией во время второй фазы соглашения». Как утверждает израильская новостная корпорация, взамен «Хамас» хочет гарантий, что ему дадут остаться в секторе Газа в постконфликтный период. Члены группировки сигнализируют, что согласятся даже на неофициальный статус.

По словам источников Kan, со своей стороны власти Израиля выдвигают своим условием демилитаризацию Газы и демонтаж террористической инфраструктуры.

Нил Кербелов