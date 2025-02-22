«Хамас» освободил еще двух заложников

Палестинское движение «Хамас» передало сотрудникам Красного Креста еще двух заложников. Процесс передачи состоялся в городе Рафах на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила их освобождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

Израильской стороне передадут 39-летнего Таля Шохама, который был похищен «Хамасом» в 2023 году, и 38-летнего Авраама Авера Менгисту — он ушел в Газу в 2014 году и пробыл в плену более десяти лет. Авраам страдает психическим расстройством.

Позднее сегодня, 22 февраля, должны освободить еще четырех заложников. Церемония пройдет в другом месте — Нусейрате, лагере палестинских беженцев в центре сектора Газа.

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» действует с 19 января. На первом этапе «Хамас» обязался освободить 33 заложников, на втором — всех остальных, также стороны должны будут начать обсуждение окончательного прекращения войны. Израиль взамен отпускает из тюрем палестинских заключенных. Третий этап предполагает обмен телами погибших.

Если сегодняшний обмен состоится, то у «Хамаса» останется еще около 60 заложников, половина из которых считаются живыми, пишет AP. Палестинское движение говорило о готовности освободить их всех.

Подробности — в материале «Ъ» «"Хамас" выставил гробы на сцену».