«Хамас» освободил еще троих израильских заложников

Палестинское движение «Хамас» освободило трех заложников в рамках первого этапа сделки с Израилем. Их передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК), обмен прошел в лагере палестинских беженцев Нусейрате в центре сектора Газа. С утра боевики освободили в Рафахе еще двоих заложников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters TV / Reuters Фото: Reuters TV / Reuters

Изначально планировалось, что во время второго обмена «Хамас» освободит четверых заложников, завершив свои обязательства в рамках первого этапа сделки. Однако позднее стало известно, что четвертого заложника освободят не публично. Речь идет о 36-летнем Хишаме Шаабане ас-Сайиде, страдающего психическим расстройством. Он ушел в Газу в 2015 году и пробыл в плену десять лет.

Трое заложников, которых выдали МККК,— 23-летний Омер Венкерт, 27-летний Элия Коэн и 21-летний Омер Шем-Тов. Все трое были похищены с проходившего в Израиле фестиваля «Нова» в день атаки «Хамаса» 7 октября 2023 года.

Израиль и «Хамас» согласовали прекращение огня с 19 января. На первом этапе палестинское движение должно освободить 33 заложников, Израиль взамен отпускает из тюрем палестинских заключенных. На втором должны отдать оставшихся заложников, а также начать обсуждение прекращения войны. Третий этап предполагает обмен телами погибших. По данным AP, если сегодняшний обмен пройдет успешно, у «Хамаса» останется порядка 60 заложников, половина из которых считаются живыми.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «"Хамас" выставил гробы на сцену».