Рябков анонсировал новую встречу России и США в ближайшие две недели

В ближайшие две недели планируется встреча России и США на уровне глав профильных департаментов, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, стороны обсудят устранение «раздражителей» в двусторонних отношениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Замминистра уточнил, что встреча пройдет в третьей стране, точное место пока согласовывается. «Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее. Но есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов»,— рассказал он в интервью «РИА Новости».

Господин Рябков добавил, что российская сторона озвучила свой подход к «раздражителям» во время переговоров в Эр-Рияде. При необходимости Москва конкретизирует параметры своих предложений и предоставит их в письменном виде, сказал он.

18 февраля делегации России и США встретились в Эр-Рияде, от российской стороны на встрече присутствовал в том числе глава МИДа Сергей Лавров. По итогам встречи стороны договорились в том числе сформировать переговорные группы для начала урегулирования конфликта на Украине и работать над организацией встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Сергей Рябков говорил, что подготовка этой встречи находится на начальной стадии.

Подробности переговоров — в материале «Ъ» «Украина за скобками».