Рябков: подготовка встречи Путина и Трампа находится на начальной стадии

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что встрече президентов РФ и США должна предшествовать «интенсивнейшая подготовительная работа». Он уточнил, что она идет и находится на начальной стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы»,— сказал Сергей Рябков «РИА Новости».

Замглавы МИДа также сообщил, что Москва с большим вниманием следит за публичными сигналами из Вашингтона о необходимости восстановить численность персонала посольств. При этом, по его словам, сначала обе страны должны решить проблемы работающих дипломатов, в числе которых ограничения на поездки.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, а 18 февраля делегации России и США встретились в Эр-Рияде. Президент Соединенных Штатов говорил, что очные переговоры с президентом РФ могут пройти в скором времени в Саудовской Аравии.

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