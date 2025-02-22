Reuters: США могут отключить Украину от Starlink за срыв сделки по ископаемым

США в ходе переговоров с Украиной по сделке о ее полезных ископаемых подняли вопрос о возможном прекращении доступа страны к спутниковому интернету Starlink, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, эта тема обсуждалась на встрече президента Украины Владимира Зеленского с спецпосланником президента США Китом Келлогом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Как уточнил один из собеседников агентства, украинские власти предупредили, что стране грозит «неминуемое отключение» сервиса, если соглашение по минералам не будет достигнуто. «Украина работает на Starlink. Они считают его своей полярной звездой. Потеря Starlink... стала бы большим ударом»,— отметил источник Reuters.

Украина получила тысячи терминалов Starlink после ввода Россией войск в феврале 2022 года. Осенью 2023 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов говорил, что Starlink используется по всей линии фронта.

На прошлой неделе господин Зеленский отклонил предложение США, cогласно которому Вашингтону отойдет 50% всех доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от всех выданных третьим сторонам лицензий на подобные разработки. Президент Украины объяснил отказ от подписания соглашения тем, что стране не предоставили гарантии безопасности. По данным The Wall Street Journal, США и Украина могут подписать новый вариант соглашения в течение суток.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Кризис на личности».