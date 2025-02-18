Металл раздора

Коллизии вокруг соглашения о доступе США к украинским полезным ископаемым вбили клин в отношения Киева и Вашингтона, разлад в которых и так был заметен после решения президента США Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным. Просочившиеся в СМИ подробности сделки раскрывают гигантскую сумму потенциальных американских дивидендов. Пока Вашингтон пытается заполучить подпись президента Владимира Зеленского, в Киеве думают об альтернативных возможностях — например, о подписании подобной сделки с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Скотт Бессент (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Министр финансов США Скотт Бессент (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Предложение о совместной разработке украинских редкоземельных металлов поступило от Киева еще в октябре. Это был один из пунктов так называемого плана победы, который господин Зеленский представил президенту Джо Байдену и кандидату в президенты Дональду Трампу.

Согласно украинскому видению, доступ к ископаемым ресурсам мог быть предоставлен в обмен на гарантии безопасности от США или так называемое неядерное стратегическое сдерживание.

В администрации Байдена такую идею отвергли как нереалистичную, но с приходом господина Трампа в Овальный кабинет к ней вернулись вновь.

Впрочем, подготовленное американской стороной предложение сильно отличается от того, как своими ресурсами хотела распорядиться Украина. Европейские и украинские чиновники поделились с Financial Times предположением о том, что господин Зеленский, вероятно, «совершил стратегическую ошибку», когда не придал своей идее какой-либо конкретики. В результате то, что должно было служить приманкой для господина Трампа, стало головной болью для Украины: американский лидер сам назвал свою цену, которая вызвала замешательство в Киеве.

До недавнего времени о сделке было известно следующее: она отражала желание господина Трампа получить редкоземельные металлы в эквиваленте $500 млрд, чтобы компенсировать затраты на поддержку Украины.

О гарантиях безопасности Киеву речи не шло. При этом, по данным британской газеты The Telegraph, речь в проекте соглашения идет не только о редкоземельных металлах, но также о нефти, газе и контроле над украинской портовой инфраструктурой. Газета назвала условия сделки «экономической колонизацией на правовой основе».

Документ датирован 7 февраля, и в нем говорится, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что «враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины». Предполагается, что США отойдет 50% всех доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от всех выданных третьим сторонам лицензий на подобные разработки. Издание указывает, что в случае подписания соглашения Украине придется выплачивать США большую долю от своего ВВП, чем Германии по итогам Второй мировой войны.

При этом сама возможность успешной разработки ресурсов находится под вопросом.

С одной стороны, Украина богата литием, титаном, цирконием, скандием, бериллием и другими металлами, которые необходимы в высокотехнологичных отраслях. С другой — на данный момент страна не контролирует как минимум 20% своих ресурсов. При этом данные о расположении месторождений и их потенциальных объемах не обновлялись еще с советских времен. Проблемы с разработкой могут возникнуть не только из-за скудности геологических данных, но и из-за бюрократических препятствий, в том числе возможных сложностей с получением доступа к земельным участкам. На фоне плачевного состояния украинской энергетической инфраструктуры возникают опасения и относительно стоимости разработки месторождений: ограниченный доступ к энергии потребует дополнительных инвестиций в генераторы или другую инфраструктуру.

Пока же судьба соглашения находится в подвешенном состоянии. Господин Зеленский уже дважды отказался подписать документ, пока в нем не появятся положения о гарантиях безопасности для страны.

Впервые на стол украинскому президенту соглашение положил министр финансов США Скотт Бессент во время своего визита в Киев 12 февраля. Вторая попытка была предпринята уже вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Украинская сторона представила ему свою версию с правками, но и новый вариант был отвергнут.

Между тем в Вашингтоне убеждены: подписание соглашения и, как следствие, установление прочных экономических связей между Украиной и США — лучшая гарантия «против будущей агрессии и неотъемлемая часть длительного мира». Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз. Решение господина Зеленского отказаться от сделки он назвал недальновидным.

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина, хоть и подтвердила, что переговоры с администрацией США сейчас не ведутся, все же уверена, что в конечном итоге сделка будет подписана. По ее словам, Украина не отвергала соглашение.

В то же время в партии Зеленского «Слуга народа» подумывают о возможности получить гарантии безопасности от другой стороны, а именно от Китая.

Так, депутат Максим Бужанский предложил начать переговоры по месторождениям с Пекином, а потом сравнить, кто может предложить лучшие условия — Китай или США. Такая логика может быть продолжением слов Владимира Зеленского о роли, которую КНР может сыграть в украинском урегулировании. В ходе визита в ОАЭ президент заявил, что Китай может принять участие в мирном процессе — в частности, предоставить гарантии безопасности Киеву. Эта позиция сильно отличается от его прежних заявлений и критики мирного плана Китая, представленного в феврале 2023 года. Однако вопрос о том, заинтересуется ли Пекин подобной сделкой и может ли он предложить Киеву лучшие условия по сравнению с США, остается открытым.

Вероника Вишнякова