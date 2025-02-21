Le Point: Трамп может приехать в Москву на 9 Мая

Источники французского журнала Le Point утверждают, что президент США Дональд Трамп посетит Россию 9 мая. По словам собеседников издания, глава Белого дома примет участие в торжествах по случаю Дня Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

На прошлой неделе господин Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, который продлился около полутора часов. Президент США заявил, что они договорились «немедленно» начать переговоры по Украине. Владимир Путин пригласил главу Белого дома в Москву.

Официальной информации о том, когда именно пройдет встреча, нет. Источники Bloomberg ранее утверждали, что лидеры государств могут провести переговоры в конце февраля. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стороны договорились немедленно начать подготовку встречи. Однако он добавил, что сейчас невозможно предположить, сколько уйдет времени на подготовку грядущего саммита.

Подробнее об участии США в готовящихся мирных переговорах — в материале «Ъ» «Украина за скобками».