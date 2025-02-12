Песков: Путин пригласил Трампа в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам господина Пескова, разговор был долгим и содержательным. Российский лидер пригласил господина Трампа в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики»,— сказал пресс-секретарь.

По словам господина Пескова, Дональд Трамп подчеркнул необходимость скорейшего прекращения боевых действий на Украине и поиска мирного решения. Владимир Путин подчеркнул важность устранения причин конфликта и поддержал идею долгосрочного урегулирования через переговоры.

«(Путин.— "Ъ") выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которая представляет взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования»,— добавил господин Песков (цитата по ТАСС).

Как сообщил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что в ближайшее время планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее о разговоре Дональда Трампа и Вадимира Путина — в материале «Ъ».