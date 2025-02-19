Песков: США и РФ условились немедленно начать подготовку встречи Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что сейчас невозможно предположить, сколько уйдет времени на подготовку встречи президентов России и США. Говорить о сроках нельзя, даже учитывая, что Владимир Путин и Дональд Трамп уже выразили готовность встретиться друг с другом, уточнил пресс-секретарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По крайней мере, условились немедленно начать конкретную субстантивную (направленную на практические результаты.— "Ъ") подготовку»,— сказал господин Песков в интервью корреспонденту Павлу Зарубину.

Дональд Трамп 16 февраля заявил, что его встреча с президентом России может состояться «очень скоро». О своей готовности встретиться с господином Трампом Владимир Путин рассказывал еще в январе.

Источники Bloomberg утверждали, что лидеры государств могут провести переговоры в конце февраля, однако помощник президента Юрий Ушаков после встречи делегаций США и России в Эр-Рияде говорил, что саммит президентов вряд ли пройдет на следующей неделе. Он, как и господин Песков, заявил, что о конкретных датах пока трудно говорить.

Подробнее о подготовке к встрече — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».