Майк Уолц: Зеленский скоро заключит сделку о полезных ископаемых

Советник американского президента Майк Уолц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет договор с США о полезных ископаемых «в ближайшие сроки». Господин Уолц добавил, что Украина должна расплатиться перед США и американскими налогоплательщиками за оказанную ей помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Magana / AP Фото: Jose Luis Magana / AP

Господин Уолц напомнил, что в сентябре прошлого года господин Зеленский сам предложил эту сделку в рамках своего «плана победы». Теперь украинский президент будет вынужден его подписать, заключил советник президента США. «Вы увидите это в ближайшие сроки»,— заявил он на Конференции консервативных политических действий (цитата по The Guardian). Господин Уолц сказал, что для Киева это будет «лучшим вариантом». «Что может быть лучше для Украины чем экономическое партнерство с США?» — добавил советник.

Сделка по разработке США украинских редкоземельных металлов была выдвинута президентом Украины в октябре 2024 года. Предполагалось, что Вашингтон получит 50% доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки. На прошлой неделе Киев отклонил сделку, как сообщал Axios, США направили Киеву «улучшенную» версию соглашения.

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