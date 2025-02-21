Axios: США передали Украине новую версию сделки по полезным ископаемым

Администрация США направила Киеву «улучшенную» версию соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине, сообщает портал Axios. По его данным, советники Владимира Зеленского рекомендовали ему согласиться на предложение.

Источники издания утверждают, что «теперь сделка выглядит более вероятной». По словам одного из собеседников, в документ «внесены существенные улучшения», и он «соответствует украинскому законодательству». Теперь соглашение якобы «учитывает некоторые опасения Зеленского» — в частности, из него убрали пункт, согласно которому сделка подлежала бы юрисдикции суда в Нью-Йорке. Другие подробности не приводятся.

Утверждается, что несколько советников господина Зеленского посоветовали ему подписать обновленный документ, чтобы «избежать новых конфликтов» с Дональдом Трампом и дать ему возможность обосновать поддержку Украины.

Предложение о совместной разработке украинских редкоземельных металлов озвучил сам Владимир Зеленский в октябре 2024 года. США дважды попытались представить Украине проект соглашения: во время визита в Киев министра финансов Скотта Бессента и на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Предполагалось, что Вашингтон получит 50% доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки.

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