Власти США увязали завершение украинского конфликта и отмену санкций

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что западным странам придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил по итогам переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде.

Во время пресс-конференции господина Рубио спросили о будущем введенных против России рестрикций при возможном окончании боевых действий. «Все это является результатом данного конфликта (на Украине.— "Ъ"). Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки»,— ответил госсекретарь США.

Он отметил, что помимо США, есть и другие стороны, которые вводили антироссийские санкции. «Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции, которые были введены»,— сказал Марко Рубио. Он добавил, что в настоящий момент Вашингтон ведет переговоры с обеими сторонами украинского конфликта, включая Киев.

По словам госсекретаря, российская сторона на переговорах в Эр-Рияде показала настрой на серьезную работу, нацеленную на завершение боевых действий. Он несколько раз повторил, что урегулирование конфликта на Украине будет непростой задачей.

На встрече в Саудовской Аравии Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Итоги переговоров Эр-Рияде — в онлайн-трансляции «Ъ».