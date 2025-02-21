Трамп пригрозил странам БРИКС 150-процентными пошлинами за попытки «уничтожить доллар»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае обсуждения странами БРИКС создания альтернативной доллару валюты или отказа от использования американской валюты во взаиморасчетах, они столкнутся с 150-процентными пошлинами на свои товары. Об этом он сообщил на встрече с губернаторами-республиканцами.

Трамп подчеркнул, что США не зависят от товаров стран БРИКС и готовы применить жесткие меры для защиты доллара как мировой резервной валюты. «Первое, что я сказал: любая страна БРИКС, которая упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%»,— заявил господин Трамп в ходе встречи Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне, трансляцию вел NBC News.

Кроме того, экс-президент США высказал мнение, что введение высоких пошлин на импорт может позволить стране полностью отказаться от подоходного налога. «Возможно, нам вообще не потребуется система подоходного налогообложения, когда все это сработает»,— отметил американский президент.

Ранее он уже заявлял, что страны БРИКС в случае создания собственной валюты или отказа от доллара столкнутся с 100-процентными тарифами на ввоз товаров в США. Дональд Трамп уверен, что доллар сохранит свои позиции в международной торговле, а любые попытки подорвать его статус будут пресечены.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия. После вступления в должность в январе Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% за создание общей валюты. В Кремле заверили, что в объединении такую идею не обсуждают. Владимир Путин на саммите в Казани в 2024 году сказал, что БРИКС не борется с долларом и не отказывается от него.

Подробнее о работе объединения — в материале «Ъ» «Планета БРИКС».