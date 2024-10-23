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Коммерсантъ FM
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Путин: Россия не отказывается от доллара, но ищет ему альтернативы

Доллар в наши дни используется в качестве оружия, считает президент Владимир Путин. Он заявил, что Россия не отказывается от использования доллара, но ищет альтернативы ему.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Эту тему он поднял на заседании саммита БРИКС в Казани. По мнению господина Путина, использование доллара как оружия — это «большая ошибка тех, кто это делает». О каких странах идет речь, он не уточнил.

«Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы — так и происходит»,— сказал президент.

В 2022 году Владимир Путин говорил, что на фоне санкций в стране «идет известный и неизбежный процесс дедолларизации». В частности, Россия стала отказываться от доллара и евро в торговле с Индией. В сентябре этого года господин Путин сказал, что Россия не проводит «политику дедолларизации» и это не она отказалась от расчетов в долларах, а «ей отказали». The Economist писала, что российский президент представит на саммите БРИКС «план победы над долларом». В Кремле заверили, что сотрудничество объединения не направлено против американской валюты.

О первом дне саммита — в публикации «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».

Фотогалерея

Саммит БРИКС

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Лидеры государств-членов БРИКС на церемонии совместного фотографирования

Лидеры государств-членов БРИКС на церемонии совместного фотографирования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и губернатор Курской области Роман Старовойт

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники встречи лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Участники встречи лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (второй слева) и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (второй слева) и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники саммита

Участники саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин (слева), министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Замруководителя АП Максим Орешкин (слева), министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на встрече лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Журналисты на встрече лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти (слева), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа)

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти (слева), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча лидеров государств-членов БРИКС в расширенном составе составе

Встреча лидеров государств-членов БРИКС в расширенном составе составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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Лидеры государств-членов БРИКС на церемонии совместного фотографирования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники встречи лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (второй слева) и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин (слева), министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на встрече лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти (слева), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча лидеров государств-членов БРИКС в расширенном составе составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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