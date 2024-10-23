Путин: Россия не отказывается от доллара, но ищет ему альтернативы

Доллар в наши дни используется в качестве оружия, считает президент Владимир Путин. Он заявил, что Россия не отказывается от использования доллара, но ищет альтернативы ему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Эту тему он поднял на заседании саммита БРИКС в Казани. По мнению господина Путина, использование доллара как оружия — это «большая ошибка тех, кто это делает». О каких странах идет речь, он не уточнил.

«Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы — так и происходит»,— сказал президент.

В 2022 году Владимир Путин говорил, что на фоне санкций в стране «идет известный и неизбежный процесс дедолларизации». В частности, Россия стала отказываться от доллара и евро в торговле с Индией. В сентябре этого года господин Путин сказал, что Россия не проводит «политику дедолларизации» и это не она отказалась от расчетов в долларах, а «ей отказали». The Economist писала, что российский президент представит на саммите БРИКС «план победы над долларом». В Кремле заверили, что сотрудничество объединения не направлено против американской валюты.

О первом дне саммита — в публикации «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».