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Коммерсантъ FM
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Песков ответил на угрозы Трампа в адрес стран БРИКС

Страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты объединения, речь идет о формировании новых инвестиционных платформ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал требование президента США Дональда Трампа к странам БРИКС оставить попытки создать собственную валюту вместо доллара. Американский президент также пригрозил участникам объединения введением пошлин в 100%.

«В БРИКС не ведется речь о создании общей валюты. Не велась и не ведется. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Он отметил, что президент Владимир Путин ранее уже заявлял о намерениях БРИКС по созданию новых инвестиционных платформ. Господин Песков также посоветовал экспертам «более подробно разъяснить повестку дня БРИКС» Дональду Трампу.

Господин Трамп написал в соцсети Truth Social, что любая страна, которая попробует создать собственную валюту вместо доллара, «должна сказать "привет" пошлинам и "прощай" — Америке». По его словам, не стоит пытаться заменить американскую валюту, иначе эти «по всей видимости, враждебные» страны столкнуться с пошлинами 100%.

Владимир Путин на саммите в Казани говорил, что БРИКС не борется с долларом и не отказывается от него. Он отмечал, что странам приходится искать альтернативы, так как с американской валютой «не дают работать».

Подробнее — в материале «Ъ» «Пробил час БРИКС».

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