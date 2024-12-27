Планета БРИКС

Председательство России в БРИКС — ведущем объединении незападного мира — и саммит объединения в Казани вошли в число главных международных событий 2024 года, имевших особое значение в условиях острого конфликта Москвы с Западом. Помимо решения новых интеграционных задач, связанных со всплеском интереса со стороны государств Востока и Запада, превращение БРИКС в центр альтернативной геополитики и экономики позволило России продемонстрировать нереализуемость стратегии ее изоляции. Однако рост БРИКС создает и новые риски. Избранный президент США Дональд Трамп предостерег страны БРИКС от любых попыток подорвать позиции доллара и пригрозил в противном случае закрыть для них американскую экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани (октябрь 2024 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани (октябрь 2024 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Год председательства России в БРИКС, которое перешло к ней от Южно-Африканской Республики, начался с удвоения членов этого неформального объединения незападного мира.

С 1 января 2024 года к Бразилии, Индии, Китаю, России и ЮАР присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. К полноправному членству пригласили и Саудовскую Аравию, но она, как рассказал 23 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков, до конца года так и не завершила «внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС».

Самая масштабная волна расширения БРИКС на момент начала российского председательства создала предпосылки для вовлечения в объединение новых членов в формате БРИКС+.

Подготовка к 16-му саммиту БРИКС в Казани, который был намечен на 22−24 октября, не прекращалась с первых дней 2024 года. Общий настрой даже не был омрачен афронтом Аргентины, которая тоже получила приглашение стать членом БРИКС с 1 января 2024 года, о чем было объявлено на юбилейном 15-м саммите этой организации в августе 2023 года в Йоханнесбурге, но своим входным билетом так и не воспользовалась.

Новый президент страны, лидер правой коалиции «Свобода наступает» и сторонник либертарианских экономических реформ Хавьер Милей дал понять, что Аргентине не по пути с БРИКС и его страна будет делать ставку на сотрудничество с США, считая его спасательным кругом для терпящей бедствие экономики страны.

Реагируя на демарш Буэнос-Айреса, показавший наличие на Глобальном Юге государств, не желающих присоединяться к поиску альтернативы господству западных институтов, замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не драматизировать ситуацию и дать Аргентине возможность еще раз взвесить свое решение.

«БРИКС это не пиар-проект, это не формат, где происходят разговоры, выпускаются декларации и на этом дело заканчивается. БРИКС сфокусирован на конкретике сотрудничества»,— сформулировал смысл работы этого объединения Сергей Рябков. Он также выразил уверенность, что российское председательство в БРИКС станет новым вкладом в эффективность и повышение привлекательности объединения.

Между тем накануне старта российского председательства появились новые признаки того, что БРИКС намерен сосредоточиться на конкретных проектах и не выглядеть «бумажным тигром», как его многие годы представляли на Западе.

На 42-м заседании совета директоров созданного странами БРИКС Нового банка развития (НБР), прошедшем в Дубае в конце ноября 2023 года, было принято решение о финансировании проектов в странах—основателях БРИКС.

Два проекта для Индии касались инфраструктуры в сельской местности: НБР выделил $500 млн на улучшение дорожного сообщения в штате Гуджарат, еще $638 млн получил штат Бихар. Третий проект касался выдачи кредита китайскому Банку Ханчжоу в размере $50 млн для финансирования проектов чистой энергетики, транспорта, логистики и водоснабжения.

Новый банк развития был учрежден странами БРИКС в 2014 году для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За годы своей работы банк одобрил более ста проектов на сумму свыше $33 млрд для развития транспорта, водоснабжения, чистой энергетики, цифровой и социальной инфраструктуры, а также городского строительства.

Между тем в условиях войны санкций против России и еще двух стран—членов БРИКС, Китая и Ирана, а также вторичных санкций против их партнеров в группе риска оказалось значительное число государств в разных регионах мира.

В этой ситуации поиск новых стратегий развития и «концепций спасения», отличных от получения западных кредитов, чреватых экономическими побочными эффектами и политическими издержками, вызвал беспрецедентный всплеск интереса к БРИКС.

По мере подготовки к саммиту в Казани о своем интересе к взаимодействию с этим объединением стало заявлять все большее число стран на разных континентах — от Боливии и Шри-Ланки до Сербии и Азербайджана. Появление некоторых претендентов стало полной неожиданностью.

Так, новая интрига возникла после того, как в середине года появилась информация об интересе к БРИКС Турции, после чего глава МИД страны Хакан Фидан в качестве гостя посетил состоявшуюся в июне встречу глав МИДов стран БРИКС в Нижнем Новгороде. «Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет дело в этом году»,— многозначительно заметил турецкий министр, впрочем не став вдаваться в то, зачем его стране понадобилось это объединение.

Комментируя заявление представителя высшего турецкого руководства, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заметил, что БРИКС заинтересован в поддержании контактов со всеми заинтересованными государствами». «Для этого, собственно, сейчас продумываются различные форматы поддержания этого контакта. Поэтому это процесс такой растянутый по времени»,— пояснил Дмитрий Песков.

Турецкая инициатива, вызвавшая неоднозначные оценки, продолжила спор о том, куда идет БРИКС и как он эволюционирует. Во-первых, среди членов БРИКС или претендентов на вступление Турция стоит особняком как государство, гораздо более тесно, чем другие незападные экономики, встроенное в евроатлантическое сообщество. Турция — один из ключевых игроков на южном фланге НАТО и «вечный кандидат» на вступление в ЕС, которого в Евросоюзе рассматривают как важного, пусть и проблемного партнера.

Во-вторых, Турция запустила свой пробный шар по поводу членства в БРИКС именно в год российского председательства, что стало явным предупреждением Западу и подняло ставки в большой игре Анкары с США и ЕС.

Еще одним ярким примером того, какие метаморфозы претерпел БРИКС в год российского председательства, стал пример Сербии — восточноевропейского государства, для которого проблемные отношения с ЕС стали причиной интереса к БРИКС.

Как заявил вице-премьер Александр Вулин, присоединение к БРИКС могло бы стать для Сербии альтернативой вступлению в Евросоюз. «Если БРИКС привлекателен для других стран, например для ОАЭ, Саудовской Аравии или Турции, то почему иначе должно быть в случае Сербии? Так что нет сомнений: БРИКС стал реальной альтернативой ЕС»,— сообщил Александр Вулин. Отвечая на вопрос, кому принадлежит будущее, он добавил: «Будущее за ценностями, а именно ценностями всего человечества — независимо от географического Востока или географического Запада».

В связи с этим, как страна—председатель БРИКС в 2024 году, Россия сделала общим знаменателем для столь разных государств, проявляющих интерес к объединению, идею о том, что БРИКС призван изменить морально изжившую себя старую модель международных отношений, основанных на диктате Запада. «До сих пор на Западе были такие замкнутые клубы, как G7, которые всегда были закрыты даже для тех стран, которые набрали сил. Имеются в виду и Китай, и Индия. БРИКС — это гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает абсолютно равноправное, взаимоуважительное взаимодействие, сотрудничество»,— пояснил накануне саммита БРИКС в Казани Дмитрий Песков. Он назвал форум в Казани «одним из главных мероприятий мировой повестки с учетом состава участников». Саммит стал самым представительным в истории БРИКС, учитывая, что в его работе приняли участие более 30 государств незападного мира.

Впрочем, принимая во внимание тот факт, что каждая из стран, проявивших интерес к БРИКС, преследует свои цели, перед саммитом в Казани стояла непростая задача выработать критерии дальнейшей работы и определить условия расширения, чтобы сохранить цельность этого объединения и не допустить его размывания.

Как пояснил накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в 2024 году Москва не рассматривала возможность приема в БРИКС новых государств в полном смысле этого слова.

«Дело в том, что с 1 января 2024 года объединение БРИКС расширилось практически в два раза, еще не до конца прошла притирка тех, кто только присоединился»,— объяснил всю сложность нынешнего этапа российский дипломат. Он признал, что «совмещение дальнейшего расширения состава стран—участниц объединения с эффективностью его практической деятельности — задача не из легких». «Я не играю на занижение ставок, не пытаюсь ослабить интерес к сближению с БРИКС, а просто рассказываю о реальной ситуации»,— подчеркнул замглавы МИД РФ, комментируя интригу вокруг приезда в Казань президента Турции. «Будем продолжать углубленные дискуссии с турецкими коллегами и, разумеется, внутри БРИКС о том, как нам подойти к длинному перечню стран, заявивших о стремлении вступить в объединение»,— добавил он.

Один из вариантов решения предложил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола.

«ЮАР выступает за прием в БРИКС новых партнеров, которые не будут иметь такого же статуса, как пять стран, принятых в качестве полноправных новых членов в нынешнем году»,— заявил Рональд Ламола. Он указал на то, что такая гибкая модель интеграции позволит при дальнейшем расширении БРИКС сохранить ядро этого объединения и одновременно создать внутри БРИКС группу партнеров, число которых будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На саммите БРИКС в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На саммите БРИКС в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Отвечая на вопросы журналистов по итогам 16-го саммита БРИКС, президент России Владимир Путин указал на то, что Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС влились в «семью». «Все заседания и мероприятия саммита БРИКС прошли в деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания»,— заявил Владимир Путин. Он повторил тезис о том, что БРИКС не является замкнутым форматом и объединение открыто всем, кто разделяет его ценности.

В ходе своего дальнейшего развития объединение планирует идти по пути подключения к БРИКС стран-партнеров, список которых был согласован в ходе саммита.

«Государства БРИКС настроены на укрепление партнерства в финансовой сфере, будут развивать межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах»,— отметил Владимир Путин. При этом, по его словам, Россия не намерена переносить свои проблемы на институты БРИКС, в развитии которых заинтересована. «Со своими проблемами будем справляться и справимся сами»,— добавил российский лидер.

Между тем к концу 2024 года процесс расширения БРИКС сделал эту организацию значительно богаче.

Совокупный ВВП входящих в нее стран составил $2,6 трлн.

С новыми участниками объединения доля стран БРИКС в мировом ВВП достигла 28,1%.

Хотя этот показатель пока отстает от совокупного ВВП стран G7 (43,2%), многочисленные исследования показывают, что тенденция к экономическому доминированию Запада подходит к концу.

Так, в отчете Goldman Sachs прогнозируется, что к 2050 году ВВП Китая составит $41,9 трлн, что позволит ему обогнать США, объем производства которых достигнет $37,2 трлн. Индия рассчитывает выйти на третье место с ВВП в $22,2 трлн.

После своего расширения БРИКС+ стала центром глобальной цепочки поставок энергоресурсов, на долю которой приходится 43% мировой добычи нефти.

В целом, члены БРИКС еще до расширения контролировали 72,5% мировых запасов редкоземельных минералов.

Почти 85% полезных ископаемых, очищенных от примесей, добывались в странах БРИКС.

Между тем в 2025 году страны БРИКС стоят перед угрозой новых торговых войн с Америкой после заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении ввести 100-процентные пошлины против государств, которые попытаются подорвать могущество доллара. Предупреждение, сделанное в преддверие смены власти в Вашингтоне в январе будущего года, стало сигналом о том, что новая администрация США настроена на активное противостояние с незападным миром и намерена сорвать процесс дедолларизации, отвергая решения саммита БРИКС в Казани.

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что любое государство, подрывающее позиции доллара как ведущей мировой валюты, рискует «попрощаться с Америкой», стало первой неприятной новостью для государств БРИКС и сторонников многополярного мира в уходящем году.

Вызвавший бурную реакцию ультиматум Дональда Трампа предупреждает «мировое большинство», что попытки уйти от монополии доллара должны остаться в прошлом. «С идеей о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, в то время как мы стоим в стороне и наблюдаем за этим, покончено. Мы требуем, чтобы эти страны взяли на себя обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать какую-либо другую валюту взамен могущественного доллара США. В противном случае они столкнутся со 100-процентными пошлинами и им следует ожидать, что они распрощаются с продажами в замечательной экономике США»,— предупредил избранный президент США, который официально вступит в должность 20 января будущего года.

Сергей Строкань