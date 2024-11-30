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Коммерсантъ FM
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Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% за создание альтернативы доллару

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС обязательств, что они не будут создавать альтернативу доллару. В противном случае он пообещал ограничить их возможности в торговле с США.

«Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж замечательной американской экономике»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Избранный президент США заявил, что любая страна, которая попытается найти альтернативу доллару для международной торговли, «распрощается с Америкой».

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия и ЮАР. Президент России Владимир Путин на саммите в Казани говорил, что БРИКС не борется с долларом и не отказывается от него. По его словам, странам приходится искать альтернативы, так как с американской валютой «не дают работать». Господин Путин также говорил, что говорить о единой валюте БРИКС еще рано, у объединения пока нет такой цели. Бразилия также утверждала, что общая валюта не обсуждается.

О саммите БРИКС — в материале «Ъ» «"И не готов ни на что другое"».

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