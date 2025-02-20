Укреплению обосновали факторы

Доллар — 88,5 руб., евро — около 92 руб. Рубль продолжает укрепляться. С начала торгов на межбанковском рынке он прибавляет примерно 1% к основным валютам. И в ближайшие недели продолжит укрепляться вплоть до 85 руб. за доллар, считают аналитики SberCIB. Эксперты «Сбера» обновили свой прогноз по курсу российской валюты до конца 2025 года. Так, они ожидают что, к концу первого квартала доллар будет стоить 90 руб., к середине года — 95 руб., а к концу достигнет отметки в 105 руб., если экспорт и приток капитала в страну усилится. Это на 10 руб. меньше, чем предыдущий прогноз CIB. Тогда аналитики предполагали, что на курс будет влиять высокая инфляция, проблемы с расчетами и потенциальное сокращение экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Насколько оправдан анализ SberCIB? И с чем связано укрепление рубля? Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что ключевой фактор — это возросшие продажи валютной выручки: «К текущему укреплению мы подходим все-таки не как к явлению, которое надо продлить на бесконечно долгое время, а как к временному эффекту.

Движение происходит за счет перекладывания средств другие рублевые активы, эмоционального фактора, общего позитива рынка и геополитических надежд. Но здесь, вероятно, добавляются и крупные сделки экспортеров, которые переводят определенные счета из валют в рубли. Что может повлиять на укрепление курса в краткосрочной перспективе? Конец месяца — самое успешное время для рубля на фоне конверсии экспортной выручки. Однако создается ощущение, что конверсия выручки проводилась непрерывно с конца января. Условно, делалась за вчера и за сегодня. То есть оставались какие-то хвосты, которые не были конвертированы в период проблем с платежами после ноябрьских санкций.

Вероятно, было желание конвертироваться до полного вступления в силу январских санкций.

Поэтому вот в это окно мы видели такой непрерывно высокий спрос от экспортеров. Может ли он еще усилиться на конец месяца под выплату налоговых платежей? Посмотрим, возможно, что и не увидим этого эффекта. Но думаю, те, кто ожидают укрепления, ставят именно на него».

Сейчас рубль укрепляется на фоне позитивных геополитических ожиданий, отмечает директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Но ослабление валюты весной, по его словам, неминуемо: «Текущий уровень уже подразумевает, что мы получаем дополнительный эффект от укрепления рубля по импорту, это во-первых. Если рубль продолжит так активно укрепляться, через какое-то время придется снижать и ключевую ставку.

Поэтому я бы сейчас рассматривал только некие сезонные факторы. Динамика на ослабление к концу года вполне состоятельна. Уровни 105-110 руб. за доллар вполне укладываются в большинство прогнозов, которые есть на текущий момент на рынке.Примет ли государство дополнительные меры для регулирования курса? Основная задача — это прогнозируемость и стабильность по динамике валютных курсов. В бюджете на 2025 год заложено 96 руб. за доллар, поэтому я бы рассматривал текущее укрепление уже как избыточное, даже для российского бюджета.

Задачи укреплять рубль ни у кого нет.

Может быть, у Минфина и ЦБ есть какие-то скрытые цели, но я о них не слышал».

Рубль также укрепляется и к юаню. На Мосбирже курс китайской валюты снижается более чем на 1,5%, приблизившись к отметке в 12 руб.

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Никита Путятин