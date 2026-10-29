«Он победил уже потому, что не проиграл»
Итоги парламентских выборов в Израиле: реакция мировых СМИ
Выборы в Кнессет продолжают широко обсуждаться в мире. И один из главных вопросов, который задают и на который пытаются ответить эксперты, касается политической судьбы Биньямина Нетаньяху. Вне зависимости от оценки результатов, показанных его партией, аналитики склонны считать, что у него больше шансов сохранить власть, чем у его противника Гади Айзенкота стать новым премьер-министром страны.
Нетаньяху, Айзенкот и Беннет должны поставить Израиль на первое место и поговорить
Почему бы Нетаньяху, Айзенкоту и бывшему премьер-министру Нафтали Беннету не сесть вместе и поговорить? Эти трое месяцами вели предвыборную кампанию друг против друга, порой весьма жесткую. Но выборы проводятся для того, чтобы определить, кто будет управлять страной, а управление всегда требует большего, чем просто умение нападать на оппонентов…
Сейчас существует возможность создания широкого синоистского правительства, о котором спорили так долго.
Такое соглашение потребует множества компромиссов, особенно от политиков, которые сделали свое противостояние друг другу центром своей предвыборной кампании. Но уникальные обстоятельства, в которых оказался Израиль, безусловно, оправдывают необходимость сделать такую попытку.
Выбор, стоящий перед Израилем,— сохранение власти Нетаньяху или коалиция при поддержке палестинцев
Большинство израильской еврейской оппозиции исключили возможность управления страной совместно с палестинскими партиями… Благодаря этому добровольный запрет… Нетаньяху может превратить свое поражение в еще один срок у власти или по крайней мере продлить мандат в качестве временно исполняющего обязанности премьер-министра.
Нетаньяху — непревзойденный мастер выживания. Но сможет ли он выжить на этот раз?
За свою политическую карьеру, которая длится уже более трех десятков лет, Биньямина Нетаньяху слишком часто списывали со счетов, но каждый раз он доказывал, что некрологи были написаны преждевременно. Результаты выборов в Израиле на этой неделе, казалось бы, дают оппонентам премьер-министра шанс положить этому конец. Но в беспощадной политической системе этой страны никаких гарантий нет…
Нетаньяху не выиграл. Но он и не проиграл…
Теперь ему нужно помешать соперникам составить свое правительство, и тогда он сможет уцелеть в очередной раз.
Выборы в Израиле открывают для Нетаньяху — мастера политического выживания — путь к сохранению власти
«Возможно, это трудно признать или увидеть, но он — победитель»,— заявил бывший советник Нетаньяху Авив Бушински, назвав результаты выборов для премьер-министра «политическим воскрешением». Парадокс, по словам Бушински, заключается в том, что выборы, на которых Нетаньяху не удалось получить парламентского большинства, возможно, напротив, укрепили его политическое первенство.
Как отмечает Дэнни Цитринович, региональный аналитик и бывший офицер израильской военной разведки, успех Нетаньяху состоит не столько в победе, сколько в самом факте выживания. «Он победил уже потому, что не проиграл»,— говорит Цитринович… По мнению Бушински, США — важнейший союзник Израиля, и Трамп мог бы использовать свою публичную поддержку Нетаньяху в качестве рычага давления, чтобы способствовать формированию более широкой коалиции. Если этого не произойдет, Израиль останется в политическом тупике, и ему придется снова проводить выборы. Этот сценарий, по мнению многих политологов, скорее еще больше укрепит позиции Нетаньяху, а не изменит исход выборов. Цитринович считает, что в сложившейся патовой ситуации у Нетаньяху больше шансов остаться на посту премьер-министра, чем у Айзенкота.