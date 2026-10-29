Как отмечает Дэнни Цитринович, региональный аналитик и бывший офицер израильской военной разведки, успех Нетаньяху состоит не столько в победе, сколько в самом факте выживания. «Он победил уже потому, что не проиграл»,— говорит Цитринович… По мнению Бушински, США — важнейший союзник Израиля, и Трамп мог бы использовать свою публичную поддержку Нетаньяху в качестве рычага давления, чтобы способствовать формированию более широкой коалиции. Если этого не произойдет, Израиль останется в политическом тупике, и ему придется снова проводить выборы. Этот сценарий, по мнению многих политологов, скорее еще больше укрепит позиции Нетаньяху, а не изменит исход выборов. Цитринович считает, что в сложившейся патовой ситуации у Нетаньяху больше шансов остаться на посту премьер-министра, чем у Айзенкота.