Суд изъял имущество экс-директора центра ФМБА в Красноярске

Речь идет об элитных объектах недвижимости в Красноярске, квартире и гаражном боксе в Сочи, квартире в Москве, а также автомобилях BMW X5 и Lexus RX 350. Также с экс-руководителя центра и членов его семьи взыскано более 55 млн руб.