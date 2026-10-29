Суд изъял имущество экс-директора центра ФМБА в Красноярске
Октябрьский районный суд Красноярска постановил взыскать в доход государства имущество экс-главы Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Бориса Баранкина и членов его семьи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
Речь идет об элитных объектах недвижимости в Красноярске, квартире и гаражном боксе в Сочи, квартире в Москве, а также автомобилях BMW X5 и Lexus RX 350. Также с экс-руководителя центра и членов его семьи взыскано более 55 млн руб.
В сентябре прошлого года суд приговорил Бориса Баранкина к шести годам колонии, признав его виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает его организатором криминальной схемы по закупке лекарств, ущерб от которой составил более 15,5 млн руб. Часть закупаемых для медцентра лекарств заменялась на препараты, которые использовались для личных нужд Бориса Баранкина и его окружения, установили правоохранители.
Борис Баранкин возглавлял Сибирский научно-клинический центр ФМБА в 2008—2023 годах.