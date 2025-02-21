Смартфонам места не хватило

Загрузка мощностей по производству планшетов и смартфонов в России находится на уровне всего 20% при спросе в 100 тыс. устройств, в то время как по оценкам участников рынка в стране можно производить в пять раз больше. Оценки Минпромторга еще выше —1 млн устройств, однако на спрос давят отсутствие экосистемы в российских ОС и сложности с прямыми поставками компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российские мощности по производству планшетов и смартфонов пока не используются на полную, рассказали «Ъ» участники рынка. Так, по оценке производителя электроники Fplus, теоретически возможно производить до 500 тыс. смартфонов и планшетов за год, однако сейчас производится около 80–100 тыс. (это 20% имеющихся мощностей). По его словам, сейчас в РФ могут производить планшеты и смартфоны около десятка предприятий, среди них GS Group, «Рикор», «Рутек» и другие. Вице-президент производителя электроники «Рикор» Сергей Куприянов говорит, что количество размещенных заказов по производству планшетов на их предприятии осталось на том же уровне, что и в 2023 году, сколько именно, он не сообщил.

Основные заказчики российских смартфонов и планшетов это крупные государственные и частные компании, предъявляющие повышенные требования к безопасности устройств, указывает представитель «Аквариуса». Для обеспечения спроса на российские смартфоны и планшеты в середине 2023 года «Ростелеком» вел переговоры с правительством РФ о том, чтобы в течение трех лет произвести и поставить в госорганы около 2 млн смартфонов, сообщал CNews. Позже Минпромторг, Минцифры, Минпросвещения и «Ростех» запретили своим сотрудникам использовать устройства Apple в рабочих целях (см. “Ъ” от 11 августа 2023 года). В Минцифры сказали “Ъ”, что их сотрудники используют в работе планшеты с отечественными ОС, но и «участвуют в тестировании новейших российских планшетов для использования в рабочих процессах». В Минпросвещения и «Ростехе» не ответили на запрос “Ъ”. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

В Минпромторге сообщили, что сейчас в реестре министерства находятся 25 моделей российских смартфонов и 79 планшетов. «По итогам 2024 года рынок мобильных устройств на ОС "Аврора" составляет по оценкам 50–60 тыс. единиц»,— говорит представитель министерства добавляя, что отечественные мощности позволяют обеспечить выпуск 1 млн устройств в год. Также в Минпромторге добавляют, что на иностранные планшеты и смартфоны распространяются ограничения на госзакупках.

Формально «недозагруженность» производственных линий не является проблемой, так как производители техники практикуют гибкую политику использования производственных линий: недозагруженные линии смартфонов и планшетов переключают на сборку серверов, систем хранения данных и другого, говорит собеседник “Ъ” на рынке электроники

Тем не менее в сравнении год к году объем производства смартфонов вырос, об этом сообщил “Ъ” вице-президент GS Group Федор Боярков. По его словам, на их предприятии «ЦТС» в Гусеве количество заказов на контрактную сборку смартфонов выросло почти в 2,5 раза в 2024 году по отношению к 2023-му. Однако общее количество произведенных устройств на предприятии GS Group за предыдущий год составило 10 тыс. смартфонов, в 2025 году планируется выпустить 25 тыс. устройств. Для модернизации своего производства под сборку смартфонов и планшетов GS Group в середине 2023 года вложила 3,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 июля 2023 года). В «Аквариусе» также заявили о росте производства смартфонов и планшетов на их предприятии в два раза по отношению к 2023 году, не раскрыв абсолютные цифры.

Одна из ключевых сложностей в производстве вычислительной техники — это электронно-компонентная база, на окончательное решение проблем с которой потребуются годы, отмечает основатель «Суверенной мобильной инициативы» («СМИ Холдинг») Александр Калинин. Второй важной причиной невысокого спроса господин Калинин называет проблемы российских мобильных ОС с развитием экосистемы: наличие привычных сервисов, нативные программы и т. д.

Тимофей Корнев