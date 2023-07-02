Гаджеты как на заказ

В России начнут разрабатывать смартфоны, ноутбуки и планшеты под заказ. Для этого под Калининградом построят специальный завод. Инвестиции в проект составят 3,5 млрд руб. Отечественные бренды смогут отдать предприятию создание и производство гаджетов на аутсорс. Показать первые образцы продуктов обещают этим летом. А хватит ли для этого бюджета, технологий и рабочих рук? И будет ли кто-то покупать российские смартфоны? Расскажет Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Завод в Гусеве, как обещают в GS Group, станет первым в России производством, где будут придумывать и собирать смартфоны под конкретного заказчика. Последнему останется раскрутить бренд и наладить продажи. Зайти на рынок становится проще. Впрочем, в Китае, отмечают эксперты, такой аутсорс используют и IT-гиганты, например, Samsung. Серийное производство смартфонов, планшетов и ноутбуков калининградский холдинг планирует начать уже в этом году.

Но для заявленного бюджета — 3,5 млрд руб. — планы слишком амбициозные, уверен ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Он допускает, что под видом российских разработок будут выпускать копии китайских: «ODM-производство — Original Design Manufacturing — типичен для Шэньчжэня. Можно полностью выкупить модель. По китайским меркам, это актуально, когда речь идет, допустим, об 1 млн экземпляров и больше.

Тут цимес именно в том, что они замахиваются на нереальное. Нет ни одного ODM-центра, который бы занимался одновременно смартфонами, планшетами и ноутбуками. Мне кажется, речь будет идти о закупке производственных комплектов известно где под крупноблочной сборкой. И со временем, возможно, появится какая-то более или менее самобытная модель, когда научатся дизайнить плату, отливать корпуса, правильно выставлять антенны. Это все огромное искусство и умение».

Простые смартфоны российских брендов появились на прилавках в начале 2010-х — фактически перепродавались китайские модели. Самым успешным кейсом считается YotaPhone (проект закрыли, когда купившая бренд китайская корпорация обанкротилась). Продажи других новинок чаще проваливались. Например, выпущенный «Ростехом» гаджет AYYA за первый квартал 2022-го купили менее 400 раз.

В 2023-м, по данным «Марвел-Дистрибуции», спрос на смартфоны отечественного производства просел на 53% год к году. Гаджеты попросту не выдерживают конкуренции с китайской продукцией среднего и низкого ценового сегмента, поясняет блогер Wylsacom, он же Валентин Петухов. Хотя планы завода в Гусеве он считает небезнадежными: «На коробке можно писать большими буквами "сделано в России". Это, как правило, бюджетные устройства. Если по телевизору скажут, что это русский телефон, большинство поверит.

В день выходят, наверное, десятки вариантов телефонов, это надо было делать как минимум год назад. Пока это раскатится, все захватит вторая волна китайских брендов. Но, как я понимаю, один из элементов бизнес-модели В2В — госзаказ. При таком раскладе смартфон, который сделан в России и продается десятками тысяч устройств в какой-нибудь РЖД, — вполне рабочая схема».

В рамках импортозамещения производства электроники стали расширяться, что обострило кадровый голод. Не хватает даже линейных рабочих: дефицит операторов монтажа участники рынка оценивают в 40%, управляющих производством — в 60%. Зарплаты, которые предлагают таким специалистам, в первом полугодии выросли на 20-30%. На столько же увеличилось число вакансий, пишет “Ъ”.

В совокупности с другими факторами это продолжит тормозить отечественное производство, говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев:

«Для работы с электроникой нужна компонентная база, разработка новых материалов. Все это попадает под санкции и тоже является ограничивающим фактором.

Часть производственных или логистических площадок вынуждена сейчас выносить ядро за рубеж, но оно должно быть здесь. Если компании вынесли туда ноу-хау и какие-то ключевые компоненты, сомневаюсь, что они потом вернутся в Россию».

В попытках помочь производителям электроники Минпромторг пошел по следам Минцифры. По данным “Ъ”, в мае ведомство предлагало ввести для сотрудников предприятий льготы по ипотеке (аналогичные тем, что уже доступны айтишникам). Власти, предположительно, идею не одобрили, опасаясь, что те же условия станут требовать и представители других профессий.

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Елизавета Скобцова