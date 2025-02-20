Украинские пилоты налетали на 30 лет

По 30 лет в Москве в военном суде прокуратура запросила для пилотов ВСУ Дмитрия Шиманского и Александра Морозова. Они обвиняются в том, что незаконно перелетели в воздушное пространство РФ, где сбросили бомбы, не попав по намеченным целям. Сами они вину признают частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский (слева) и Александр Морозов

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский (слева) и Александр Морозов

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Во 2-м Западном окружном военном суде председательствующий на процессе Антон Какадеев провел прения сторон по уголовному делу летчиков ВСУ — уроженца Киева Дмитрия Шиманского и работавшего ранее директором ЧОПа уроженца Ужгорода Александра Морозова.

Им предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых нарушение правил международных полетов и госграницы, теракт, участие в террористическом сообществе, незаконный оборот оружия и взрывных устройств (ст. 271, 322, 205, 205.4, 222, 222.1 и 226 УК РФ). Прокурор предложил назначить каждому из подсудимых 30 лет колонии строгого режима и оштрафовать первого на сумму около 1 млн руб., второго — на 3 млн руб.

Адвокаты просили суд оправдать летчиков, назвав их военнопленными, выполнявшими приказы «нацистов и наркоманов-преступников», у которых сами пилоты «находились в плену». Обвиняемые полностью поддержали своих защитников и попросили дать им время для подготовки к выступлению с последним словом, сообщает ТАСС.

По версии следствия, в апреле 2023 года Александр Морозов и Дмитрий Шиманский пересекли российско-украинскую границу на паре легких самолетов А-22 («Летучая лисица»), чтобы сбросить небольшие авиабомбы на нефтеперерабатывающий комбинат «Слава» в Брянской области, однако не смогли выполнить задачу.

Александра Морозова задержали недалеко от границы с Украиной — его самолет зацепился за ЛЭП. Дмитрий Шиманский на своем самолете долетел до Тульской области, где также приземлился.

В ходе предварительного следствия Дмитрий Шиманский и Александр Морозов, которому почти 70 лет, дали признательные показания по всем семи вменяемым им в вину эпизодам преступлений, в том числе планирование применения «грязной бомбы». Позже они отказались от этих показаний и признали только часть обвинения. Александр Морозов, в частности, заявил, что не участвовал в бомбежке, а отправлялся в полет над территорией Украины, чтобы проверить работу ПВО ВСУ, но сбился с курса и случайно залетел в Россию. Впрочем, силовики обнаружили в самолете рычаг устройства, использованного для сброса бомб, а на местности — автомат, патроны и бронежилет, которые фигурант спрятал.

Выяснилось также, что Александр Морозов не был профессиональным пилотом. Сначала он ездил в Донбасс волонтером, помогая ВСУ. Затем получил лицензию на управление самолетом и стал участвовать в полетах на малой высоте в районе границы с Россией, в ходе которых собирал данные о военных и различных объектах, фиксируя их на видео- и фотокамеру. Последним заданием стал бомбовый удар.

Пилот Шиманский дал показания, что в ГУР Минобороны ему предлагали за вознаграждение участвовать в сбросах на территорию России радиологического оружия — так называемых грязных бомб, но он отказался.

Уголовное дело в отношении летчиков Морозова и Шиманского поступило в военный суд в конце 2024 года. Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия секретных данных в материалах расследования, а также в «целях обеспечения безопасности участников процесса.

Приговор планируется огласить 27 февраля.

Ефим Брянцев