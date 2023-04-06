Украинскую «лисицу» перехватила ЛЭП

«Ъ» стали известны подробности вчерашнего крушения украинского самолета в Брянской области. Незадолго до него два легких воздушных судна сбросили две авиабомбы на местный комбинат Росрезерва. Пострадавших и серьезных разрушений эта атака не принесла, но шедший в паре вторым 67-летний пилот после нее был вынужден совершить жесткую посадку в поле. Он попытался скрыться, спрятав неподалеку автомат с патронами и бронежилет, однако был задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет «Аэропракт» А-22 «Летучая лисица»

Фото: Dmitry Terekhov / Wikipedia Самолет «Аэропракт» А-22 «Летучая лисица»

Фото: Dmitry Terekhov / Wikipedia

В первой половине дня среды, 5 апреля, два спортивных самолета сбросили два снаряда на территорию комбината «Слава» Росрезерва в поселке Лесное Суражского района Брянской области. Предприятие расположено более чем в 70 км от Черниговской области Украины и примерно в 20 км от Могилевской области Белоруссии.

Пострадавших и серьезных разрушений в результате атаки не было. Прибывшие на место оперативники извлекли из двух воронок глубиной полметра и два с половиной метра осколки авиабомб диаметром 200–220 мм. Прилегающую к месту падения бомб территорию оцепили, местные дороги перекрыли.

Меньше чем через час в полицию сообщили о приземлении легкого самолета «Аэропракт» А-22 «Летучая лисица» в поле между селами Киваи и Бутовск в соседнем с Суражским Клинцовском районе Брянской области. Согласно публичным картам, место посадки находится южнее пострадавшего от бомбежки предприятия — приблизительно в 40 км от границы с Украиной.

Судя по всему, крушение произошло во время возвращения с задания. По первоначальной информации, самолет мог зацепиться за провода линии электропередачи.

В самолете находился один человек. После приземления, по словам очевидцев, он побежал в сторону села Киваи. Личный состав МВД привели в степень готовности номер один. Для поисков пилота сформировали четыре группы и выставили шесть заградительных постов. Благодаря работе с местными жителями полицейские скоро получили важные сведения: сотрудники сельхозпредприятия «Стародубец» сообщили, что видели шедшего по дороге мужчину в камуфляже. После получения наводки сотрудники клинцовского отдела МВД совместно с оперативниками регионального УФСБ и пограничного управления ведомства задержали пилота.

Им оказался 67-летний уроженец Харькова Алексей Морозов. На месте он пояснил оперативникам, что является пилотом гражданской авиации. По его словам, он вел съемку местности и осуществлял проверку работы украинской противовоздушной обороны. Полет проходил в составе пары с другим гражданским летчиком на высоте 50 м, господин Морозов являлся пилотом второго самолета. «Задача была такая: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет»,— рассказал пилот. Воздушные судна осуществили взлет с авиахимзавода в Киевской области. За работу ему обещали 50 тыс. гривен. Крушение, по его словам, произошло из-за поломки винта.

Сотрудники Росгвардии и оперативники МВД оцепили место приземления самолета. Для участия в проведении мероприятий по поиску и задержанию пилота самолета было задействовано 75 сотрудников, в том числе два снайпера, и 20 единиц техники.

Недалеко от судна были обнаружены спрятанные пилотом автомат Калашникова, два магазина с патронами и бронежилет, а из самолета изъяты два электронных планшета, две видеокамеры, блокноты с записями и ручка рычага сброса снаряда.

Господин Морозов объяснил оперативникам, что спрятал автомат, опасаясь, что его обнаружат члены украинской территориальной обороны. О том, что он летит над территорией России, мужчина якобы не знал. Он отрицает, что участвовал в сбросе бомб.

Летчик из Харькова Александр Морозов фигурировал в репортажах СМИ как волонтер, помогающий с доставкой врачей к пациентам на самолетах. Летать он научился в 50 лет, после чего купил самолет и построил аэродром. В 2014 году он вывозил раненых украинских военных, участвовавших в конфликте с ДНР и ЛНР, а в 2015-м в условиях отсутствия государственной санитарной авиации начал работать как «летающая скорая».

После задержания в России в его отношении будет принято процессуальное решение. Задержанному грозит срок за незаконное пересечение госграницы (ст. 322 УК РФ) и терроризм (ст. 205 УК РФ), дела по последней статье, как правило, возбуждаются после нападений на объекты в России со стороны Украины. Впрочем, учитывая, что сбитых российских летчиков Украина практически никогда не включает в обменные операции, Алексей Морозов может быть возвращен на родину за кого-нибудь из них.

Сергей Толмачев, Воронеж; Николай Сергеев