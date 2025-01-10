У малой авиации проблемы с терроризмом

Во Втором западном окружном военном суде в пятницу стартовал процесс над двумя украинскими пилотами, которые, используя малую авиацию, атаковали объекты в России. Согласно показаниям одного из фигурантов, в украинской спецслужбе ему предлагали совершить теракт с использованием так называемой грязной бомбы. В суде, начавшемся в закрытом режиме, «бомбардиры» признавали вину частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Алексея Морозова, которому под семьдесят лет, и его более молодого сообщника Дмитрия Шиманского поступило в столичный военный суд накануне Нового года и было распределено судье Антону Какадееву. Перед каникулами он провел предварительное слушание, на котором продлил аресты фигурантам на полгода, назначив на 10 января разбирательство по существу.

Началось оно в отсутствие журналистов: представителей СМИ не пустили в зал даже на установление личностей подсудимых. Связано это было с угрозой разглашения гостайны в материалах дела, до которых в тот момент гособвинитель и судья еще просто не дошли.

По данным “Ъ”, на заседании было оглашено обвинительное заключение, согласно которому следственными органами Алексею Морозову и Дмитрию Шиманскому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями 271, 322, 205, 205.4, 222, 222.1 и 226 (нарушение правил международных полетов и госграницы, теракт, участие в террористическом сообществе, незаконный оборот оружия и взрывных устройств и проч.) УК РФ.

Следствие считает, что в начале 2023 года фигуранты вступили в группировку, сформированную по заданию начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Поскольку боевых самолетов и БПЛА в украинских вооруженных формированиях тогда не хватало, для терактов на территории России решили использовать малую авиацию. Также предполагалось, что небольшими самолетами будут доставляться оружие и взрывчатка сообщникам ВСУ из числа россиян.

В начале апреля 2023 года в воздушное пространство России вторглась пара легких самолетов А-22 («Летучая лисица»). Их пилоты сбросили небольшие авиабомбы на комбинат «Слава» Росрезерва в поселке Лесное Суражского района Брянской области (находится в 70 км от границы с Черниговской областью Украины), взрывы которых, впрочем, не причинили вреда, после чего «лисицы» развернулись, взяв курс на украинскую территорию. Однако пилот Морозов, следовавший за ведущим Дмитрием Шиманским, опасаясь, что его обнаружат силы ПВО, слишком снизился над местностью, и его А-22 налетел на линию электропередачи. Летчика самолета с поврежденным винтом, совершившего экстренную посадку в поле между селами Киваи и Бутовск в соседнем с Суражским Клинцовском районе Брянской области (40 км до границы), вскоре задержали.

Фигурант вначале заявил, что не участвовал в бомбежке, а отправлялся в полет над территорией Украины, чтобы проверить работу ПВО ВСУ, но сбился с курса и случайно залетел в Россию. Впрочем, силовики вскоре нашли рычаг устройства, использованного для сброса бомб, а также автомат, патроны и бронежилет, которые он спрятал.

После этого фигурант признал и участие в налете. Выяснилось, что он не был профессиональным пилотом, а в Донбасс ездил волонтером, помогая ВСУ. Затем получил права на управление самолетом и стал участвовать в полетах на малой высоте в районе границы с Россией, в ходе которых собирал данные о военных и различных объектах, фиксируя их на видео- и фотокамеру. Последним заданием стал бомбовый удар, который они не выполнили, промахнувшись мимо цели.

Пилот ведущей «лисицы» Дмитрий Шиманский попался в мае того же года. Фигуранта задержали в четырехстах километрах от границы с Украиной, когда его А-22 совершил посадку на аэродроме сельскохозяйственной авиации в Тульской области.

По данным ФСБ, пилот доставил туда дроны, взрывчатку и оружие, которые должны были использоваться для нападения на аэродром Северный в Иваново, на котором базируется военно-транспортная авиация.

Оружие и боеприпасы, возможно, получили агенты российской спецслужбы, переигравшей украинскую. Во всяком случае, никаких упоминаний о деле сообщников украинского пилота в дальнейшем не было.

Пилот Шиманский рассказал, что в ГУР Минобороны ему предлагали за вознаграждение участвовать в сбросах на территорию России так называемых грязных бомб, но он от участия в терактах с использованием взрывных устройств, содержащих радиоактивные вещества, якобы отказался.

В подготовке таких терактов его, судя по всему, обвинять и не стали. Предъявленное же обвинение грозит фигурантам сроками на двадцать и больше лет, и такое наказание для пожилого пилота Морозова может оказаться пожизненным. Сам он, признавая вину, рассчитывал, что станет участником одного из обменов, но летчики, захваченные сторонами, весьма редко возвращаются домой.

Николай Сергеев