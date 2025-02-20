Гособвинение просит суд приговорить двух пилотов ВСУ к 30 годам за терроризм

Во 2-м Западном окружном военном суде в Москве в прениях сторон прокуратура предложила признать украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова виновными по статьям УК РФ террористической направленности. Гособвинение просит назначить подсудимым по 30 лет лишения свободы, а также штраф более 3 млн руб. для Шиманского и около 1 млн руб. — для Морозова. Огласить приговор планируется 27 февраля, сообщил источник «Ъ».

Украинских пилотов задержали в 2023 году. В апреле в российское воздушное пространство вторглись два легких самолета А-22 («Летучая лисица»). Фигуранты сбросили авиабомбы на комбинат «Слава» Росрезерва в Суражском районе Брянской области. На обратном пути одна из «лисиц» налетела на линию электропередачи и экстренно села в Клинцовском районе Брянской области, пилота — Александра Морозова — задержали. Дмитрия Шиманского задержали в мае во время посадки на аэродроме сельскохозяйственной авиации в Тульской области.

Судебный процесс над фигурантами начался 10 января 2025 года. Заседания проходят в закрытом режиме для обеспечения безопасности подсудимых, а также из-за наличия в уголовном деле сведений, составляющих гостайну. По данным «Ъ», обвиняемым инкриминируют преступления, предусмотренные статьями 271, 322, 205, 205.4, 222, 222.1 и 226 (нарушение правил международных полетов и госграницы, теракт, участие в террористическом сообществе, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ) УК РФ. Один из фигурантов заявлял, что спецслужбы Украины предлагали ему совершить теракт с использованием «грязной бомбы». Фигуранты признали вину частично.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «У малой авиации проблемы с терроризмом».

Никита Черненко