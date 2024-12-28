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Коммерсантъ FM
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«Вы же не в море едете купаться»

Представители отелей Анапы — об отменах броней и скидках после разлива мазута

В Анапе отменили 90% бронирований на новогодние праздники. Об этом СМИ сообщали со ссылкой на Альянс туристических агентств. По их прогнозам, будущий курортный сезон тоже находится на грани срыва. Из-за утечки мазута пострадали территории, где находятся 80% отелей Анапы. Однако позже информацию опровергли в Ассоциации туроператоров России. По ее оценкам, количество возвратов новогодних туров находится в пределах нормы — порядка 1-2%. “Ъ FM” под видом клиента обзвонил гостевые дома и мини-отели Анапы. Впрочем, некоторые гостиницы на береговой линии оказались недоступны по телефону.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Но представители тех отелей, в которые удалось дозвониться, уверяют, что отмен броней из-за выбросов мазута нет, при этом много мест свободно даже на ближайшие даты:

У нас есть номер-апартаменты с кухней. Он стоит 4 тыс. руб. в сутки. Будут доступны и номера без кухни за 3,5 тыс. руб. Это на Пионерском проспекте в Витязево. В Анапе у нас ничего нет. Брони наши гости не отменяли. Но сказать, каким будет сезон, я не могу. Непонятно. Никто не думал, не гадал, но такое случилось. Хотя надеемся, что все будет хорошо, берег уже почти весь убрали.

***

Все равно проживают гости, все хорошо. Много забронировано, оплата внесена. Есть номер "Стандарт", он стоит 5 тыс. руб. в сутки. В стоимость входит питание, до моря 700 м. Будут ли какие-то скидки из-за аварии? Но вы же не в море едете купаться. Скидки не предоставляются.

***

Могу предложить стандартный вариант, полулюкс с балконом и люксы. Наш отель находится в 600 м от моря, мазутом у нас не пахнет. Номеров у нас немного, поэтому не могу сказать, удастся ли быстро что-то найти в курортный сезон. Дальше не знаю. Вот сейчас для брони отель требует предоплату за первые сутки.

После разлива мазута в Керченском проливе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. В море могло попасть порядка 3,7 тыс. т топлива. В Институте водных проблем РАН предупредили, что в ближайший курортный сезон пляжи будут не пригодны для отдыха. По оценке ученых, большая часть нефтепродуктов еще остается в море. По оценке главы МЧС Александра Куренкова, работы по ликвидации последствий завершены всего на 15%. Однако он заверил, что проблему решат в ближайшее время и «пляжный сезон не под вопросом».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова

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