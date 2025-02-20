Банки Казахстана не будут замораживать счета нерезидентам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что средства нерезидентов на счетах в банках страны не будут заморожены после окончания срока действия платежных карт, который ограничен одним годом. Деньги можно будет продолжать использовать через банк, уточнило агентство.

«Данное изменение не влияет на доступ нерезидентов к их средствам, поскольку банковские счета, к которым привязаны карты, продолжают функционировать после истечения срока действия карты»,— пояснило ведомство (цитата по InBusiness.kz). Там подчеркнули, что банки заранее уведомят клиентов-нерезидентов о завершении срока действия их карт.

В январе Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов страны до 12 месяцев. Меры направлены на снижение рисков использования банковских услуг в незаконной деятельности, заявляли в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка страны. После этого несколько банков республики сообщали о приостановке выдачи карт нерезидентам из-за новых правил. Позднее три казахстанских банка возобновили выдачу карт нерезидентам.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Картам сократили срок».