Картам сократили срок

Карты казахстанских банков для нерезидентов будут действовать год. Это отразится и на российском бизнесе, говорят собеседники “Ъ FM”. 14 января стало известно, что Астана меняет правила владения пластиковыми картами для граждан других государств: срок ограничат 12-ю месяцами. Потом карту придется перевыпускать, что требует личного присутствия. Предприниматели, опрошенные “Ъ FM”, признаются, что активно пользуются счетами физлиц в международных платежах, несмотря на серый характер схемы. Ряд сервисов, которые оказывают услуги по оформлению карт россиянам, уже прекратили работать с эмитентами из Казахстана. Некоторые столкнулись с ажиотажем со стороны желающих оставить заявку на прежних условиях. Какую стратегию теперь выберут держатели счетов? И как выходит из положения бизнес? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Дольше одного года нельзя», — гласит релиз республиканского агентства по финансовым рынкам. Формально Астана хочет бороться с незаконным денежным оборотом и наркоторговлей. Поправки не затронут инвесторов и дипломатов, а также уже действующие карты. Изменение надзорной политики нерезиденты почувствовали еще в 2024 году, признается Максим, его счет в Казахстане открыт до 2027-го: «Они не открывают ИИН удаленно. Это их аналог СНИЛС и российского ИНН. "Помогаторы", как их называют в интернете, пока не знают, как дальше работать с Казахстаном. Выезжать раз в год в Казахстан я не готов, поскольку есть более близкие направления, куда такие поездки оказались бы дешевле».

На сегодня есть более дружелюбные к россиянам юрисдикции, отмечает Владимир, который является постоянным клиентом другой финансовой организации с казахстанской пропиской: «Карту я использовал при решении личных и некоторых бизнес-задач. У меня есть возможность ездить раз в год. Если у меня не получится это сделать заодно, я просто перекину те операции, которые совершал, на карту кыргызского банка. Часть российских клиентов, которые пользовались услугами казахстанских банков, уйдет туда».

Оперативные расчеты с использованием открытых на сотрудников карт применяются, даже несмотря на риски, связанные с путаницей по налогам, признает владелец производства в Подмосковье Алексей, у которого есть «запасные аэродромы»: «Единственная рабочая схема сейчас — это, конечно, платежи через банковские карты "физиков", но тоже будем смотреть, сколько времени будет возможность такими агентами пользоваться. Дубай, Сингапур — пока действующие варианты».

Использовать оформленные на частников карты торговому бизнесу приходится с применением замысловатых схем, объясняет основатель проекта «Активный предприниматель» Илья Тимошин: «Оплачиваем какие-то сервисы, которые так или иначе нужны в работе, но нет возможности рассчитываться напрямую. Конечно же, это риски, дополнительные отчетности. Если покупать на физлицо, потом нужны документы, это все заводится через ИП, его продают уже на маркетплейсах. Целая конструкция».

Представители трех сервисов по удаленному оформлению сказали “Ъ FM”, что с Казахстаном больше не работают. Хотя новые правила пока не вступили в силу. Желающих запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда много, говорит основатель сервиса Belka Travel Александр Борцов: «Мы еще можем успеть выпустить через Казахстан эти карты и доставить их по всему миру. До 19 января они должны быть трехлетние. Карты будут с новым счетом. Можно иметь две, даже если у вас именная. Я, например, сделал себе вторую карту, а старая истекает еще через год. Сейчас я очень рад этому решению, потому что я спокоен на три года».

По данным Минцифры Казахстана, в банках республики за последние три года оформить карту могли почти 700 тыс. россиян. Но помимо классического банкинга нашим соотечественникам доступны и другие инструменты, напоминает управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин: «Для многих банков Казахстана и посредников оформление банковских карт для россиян стало важным источником дохода. Стоимость таких услуг значительно выросла. Сначала она составляла 5-10 тыс. руб., сейчас уже достигает 50 тыс. руб. и выше. Что касается альтернатив, россияне уже активно используют сервисы на основе криптовалют, системы переводов через цифровые кошельки и иностранные финтех-платформы».

По данным казахстанского финмониторинга, более 90% держателей карт, которые были замешаны в преступных действиях, нерезиденты. Сколько из них россиян, неясно, но в рублевом выражении речь об ущербе в 5 млрд руб. В Астане об опасении вторичных санкций предпочитают прямо не говорить. В Москве об этом не упоминает только ленивый.

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Анна Кулецкая, Станислав Крючков