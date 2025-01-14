Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия платежных карт до года

Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов страны до 12 месяцев. Такое изменение в законодательство внесло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана. Меры направлены на снижение рисков использования банковских услуг в незаконной деятельности, включая оборот наркотиков и цифровых активов, уточнили в ведомстве.

Исключение по сроку действия сделано для платежных карт, выпущенных для субъектов предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов. Количество платежных карт, возможных для оформления одним клиентом, также сокращено — до пяти. При этом не более двух из них могут быть кредитными. Ранее этот лимит составлял десять карт. Дополнительные карты для детей и кредитные карты для выдачи или погашения банковских займов не учитываются.

Ужесточить требования к выдаче карт для нерезидентов Казахстана планировали еще в октябре 2023 года. Тогда Национальный банк страны предложил поправки, согласно которым для оформления карты нерезидентам потребуется предоставить разрешение на временное или постоянное проживание. Также планировалось увеличить минимальный размер уставного капитала платежной организации в пять раз.