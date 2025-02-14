Три казахстанских банка возобновили выпуск карт для нерезидентов

Halyk Bank, Kaspi Bank и ВТБ (Казахстан, «дочка» ВТБ) возобновили выдачу карт нерезидентам страны. Об этом сообщили в банках республики.

В ВТБ (Казахстан) для оформления карты необходим загранпаспорт, индивидуальный идентификационный номер физлица, а также документ, который подтверждает налоговое резиденство клиента (или ИНН для граждан РФ). «Банк полностью настроил свои системы и готов работать по новым требованиям законодательства республики — срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до трех лет»,— сообщила пресс-служба банка.

В пресс-службе Kaspi Bank рассказали, что оформить карту Kaspi Gold сейчас могут граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз. Кроме того, это могут сделать граждане и других стран, у которых есть ВНЖ в Казахстане.

Карточку в Halyk Bank можно получить в отделении банка, если есть вид на жительство, рассказали «Интерфакс-Казахстан» в банке. Агентство пишет, что Eurasian Bank, Нурбанк и Home Credit Bank, которые до этого сообщали о приостановке выпуска карт для нерезидентов, не возобновили выдачу, рассказали корреспондентам операторы колл-центров.

Ранее агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики ограничило срок действия карт нерезидентов до 12 календарных месяцев. После этого ряд банков республики сообщали о приостановке выдачи карт нерезидентам в связи с введением новых правил.

Подробности — в материале «Ъ FM».