NBC: США могут гарантировать Украине членство в НАТО

Власти США рассматривают возможность автоматического предоставления Украине членства в НАТО, если Россия нарушит условия мира, пишет NBC News со ссылкой на источники. Такое положение предлагается включить в будущее мирное соглашение в ответ на опасения союзников, что Россия возобновит боевые действия после прекращения огня, отмечает телеканал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По данным NBC News, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Минфина США Скотт Бессент объяснил, что предоставление Киеву гарантий безопасности напрямую связано с соглашением о редкоземельных металлах. Во время их переговоров в Киеве господин Зеленский пообещал изучить предложение, на что глава американского Минфина ответил, что на подписание есть час, рассказали собеседники газеты.

Накануне Дональд Трамп обвинил Украину в срыве сделки, согласно которой США получают доступ к редкоземельным металлам, чтобы компенсировать затраты на поддержку Киева. Владимир Зеленский уже дважды отказался подписать документ, пока в нем не появятся положения о гарантиях безопасности. Тем не менее американский президент пообещал «возродить сделку».

О критике Трампа в отношении Украины — в материале «Ъ» «Изберись сам».

Лусине Баласян