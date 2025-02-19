МВД России прекратило розыск вернувшегося из США Александра Винника

Карточка розыска сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника, который вернулся в Россию из США в рамках обмена заключенными, пропала из базы розыска российского МВД. Прекращение розыска подтвердили ТАСС в правоохранительных органах: там пояснили, что у сотрудников правопорядка «нет претензий» к господину Виннику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Винник

Фото: РИА Новости Александр Винник

Фото: РИА Новости

Уголовное дело против Александра Винника возбудили в России в 2017 году. Его обвиняли в мошенничестве в крупном размере. Утверждалось, что фигурант под предлогом поставки оборудования похитил более 600 тыс. руб. После этого Александр Винник был объявлен в розыск и заочно арестован судом.

В том же году сооснователя BTC-e арестовали в Греции по запросу США. Вашингтон обвинял его в отмывании денег через криптобиржу. По мнению американских правоохранителей, в сумме он провел трансакции на $9 млрд, ущерб от действий Александра Винника оценивали в $100 млн.

Александра Винника освободили на прошлой неделе. Взамен Россия освободила американского гражданина Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. 13 февраля Александр Винник прилетел в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что президент Владимир Путин рад возвращению россиянина на родину. Сам господин Винник поблагодарил президентов России и США за обмен.

Подробности — в публикации «Ъ» «Освобождение с перспективой».

Никита Черненко