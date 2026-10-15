Делегации 13 стран ушли с выступления президента Израиля на саммите в Баку
Иранская делегация покинула зал во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку. К Ирану присоединились представители еще 12 стран, передает агентство Tasnim.
Среди ушедших с выступления были делегации Пакистана, Турции, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии, Ирака, Египта, Малайзии, Индонезии и Бангладеш. Они покинули зал в знак протеста.
Саммит СВМДА — это политический форум, в котором участвуют главы государств и правительств стран-участниц для обсуждения ключевых вопросов региональной безопасности и сотрудничества. На мероприятии, в частности, прошла встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана.