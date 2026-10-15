The Guardian: Израиль блокирует строительство базы «Совета мира» в Газе
Израиль не допускает подрядчиков и технику в Газу для строительства форпоста международного контингента миротворческих сил «Совета мира». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
«Совет мира» еще в начале августа заключил первый строительный контракт с компанией Arkel International из Луизианы на создание временной укрепленной базы на 150 военнослужащих. Форпост должен занять участок размером всего примерно 100 х 100 м. Как отмечает газета, без его постройки не может быть запущена вся программа по развертыванию миротворческих сил.
Официально израильские власти ситуацию не комментируют. Однако источники в «Совете мира» полагают, что Израиль может дать проекту ход после парламентских выборов, запланированных на 27 октября.