Опубликованы кадры возвращения Александра Винника в Москву

Самолет с освобожденным из тюрьмы в США Александром Винником приземлился в Москве. Россиянин вернулся в Россию в рамках обмена на Марка Фогеля, приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. На опубликованных кадрах господина Винника встречают родители, а сам он говорит, что не чувствует себя исторической личностью, рассказывает, что в американской тюрьме его нормально кормили. Александр Винник благодарит за обмен президентов США и России.