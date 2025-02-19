В Казахстане рассказали, когда опубликуют полный отчет о катастрофе под Актау

Окончательный отчет по факту крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау (Казахстан) планируется представить до конца 2025 года.

«Согласно требованиям и стандартам и рекомендуемой практики ICAO (Международная организация гражданской авиации,— “Ъ”) один год расследования. Соответственно, до декабря текущего года окончательный отчет»,— рассказал вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев журналистам в ходе пресс-конференции в Астане.

Предварительный отчет об авиакатастрофе Минтранса Казахстана был опубликован в начале февраля 2025-го. В документе указывалось, что воздушное судно, следовавшее из Баку в Грозный, получило повреждение многих систем в воздухе. После попытки посадить борт в Чечне, экипаж планировал вернуться в столицу Азербайджана. К тому моменту основные системы управления потеряли работоспособность, после чего пилоты решили провести посадку в Актау, в 3 км от которого самолет разбился.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, в том числе 7 россиян. СУ СКР расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Расследование также ведут Азербайджан и Казахстан.

В январе этого года глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет потерпел крушение из-за «обстрела с земли». По его мнению трагедии можно было бы избежать, если власти Чечни своевременно бы закрыли воздушное пространство над Грозным и соблюдались правила наземного обслуживания. От России он потребовал наказания причастных и выплаты компенсаций.

Подробности — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».