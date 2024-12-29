Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана обсудили расследование катастрофы в Актау

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев провели телефонный разговор. Стороны обсудили расследование причин крушения самолета «Азербайджанских авиалиний».

«Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан»,— говорится в сообщении СКР.

Как добавила пресс-служба ведомства, Александр Бастрыкин заверил, что с российской стороны к работе привлечены наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СКР в сфере расследования авиапроисшествий. По его словам, они должны установить все причины и обстоятельства крушения.

Самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, но был перенаправлен в казахстанский Актау. Борт разбился в 3 км от аэропорта. Погибли 38 человек, в том числе 7 россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что самолет потерял управление над территорией России из-за «внешнего физического воздействия».

Дело, возбужденное в России по факту крушения, передано в Главное следственное управление СКР. Расследование также ведут Азербайджан и Казахстан.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».