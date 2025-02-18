США предложили ввести мораторий на удары по энергообъектам России и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что делегация США на сегодняшних переговорах в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины. Он добавил, что этот вопрос уже обсуждался во время разговоров о возобновлении «черноморской сделки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

«Сегодня наши американские коллеги говорили, что, может, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты. Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины»,— сказал Сергей Лавров журналистам (цитата по ТАСС).

По словам главы МИДа, обсуждение моратория на удары по энергообъектам шло с Турцией, которая выступала за возобновление «черноморской сделки». «Мы выразили готовность обсуждать модальности, но потом Зеленский от этого сам и отказался»,— добавил он.

Сергей Лавров рассказал о предложении ввести мораторий в ответ на вопрос об атаке БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. По словам вице-премьера Александра Новака, объем прокачки нефти после атаки снизился на 30–40%, на восстановление объекта потребуется «достаточно длительный период». Власти Украины сообщали, что ущерб энергетической системе страны превышает $1 млрд.

Об итогах переговоров России и США — в онлайн-трансляции «Ъ».