«Рамштайн» меняет припев

В Брюсселе проходит 26-е заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», собравшейся впервые после смены администрации США. Встреча союзников подводит черту под почти трехлетней деятельностью коалиции более чем 50 государств во главе с США, передавшими свое председательство в «Рамштайне» Великобритании. Помимо смены лидера кардинально изменилась и роль «Рамштайна», рефреном повторявшего тезис о «поддержке Украины столько, сколько нужно». После заявлений президента Трампа о его стремлении к прекращению конфликта на Украине прежний проект «Рамштайна» сворачивается, уступая место ситуативным мини-коалициям сторонников продолжения военной помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минобороны США Пит Хегсет во время заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО, Брюссель

Фото: Omar Havana / AP Глава Минобороны США Пит Хегсет во время заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО, Брюссель

Фото: Omar Havana / AP

Открывшееся во вторник в Брюсселе совещание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» стало уже второй такой встречей в этом году. Предыдущее, 25-е заседание, на котором председательствовал собиравшийся в отставку министр обороны США Ллойд Остин, проходило в немецком Рамштайне в начале января, за считаные дни до смены власти в Белом доме.

Прощаясь с союзниками и партнерами по коалиции более чем 50 государств, созданной в апреле 2022 года по инициативе президента США Джо Байдена, Ллойд Остин не преминул напомнить им о наибольшем вкладе Вашингтона в оказание военной помощи Киеву с начала военного конфликта.

Главной целью 25-й встречи «Рамштайна» было объявлено определение «ключевых потребностей Киева в военной помощи как минимум до конца 2027 года».

Запросный список вооружений включал системы ПВО, бронетехнику, артиллерию, дроны и военную авиацию.

При этом лидирующую роль в координации военных поставок внутри «Рамштайна» уже тогда взяло на себя НАТО в рамках миссии по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU). Главный же вопрос о том, кто будет оплачивать всю эту помощь, рассчитанную на ближайшие годы, и сохранится ли вообще «Рамштайн» в его прежнем виде после прихода к власти в США президента Трампа, заявившего о решимости добиться мирного урегулирования, так и остался без ответа.

Несмотря на то что нынешнее заседание «Рамштайна» отделяет от предыдущего всего месяц, оно по многим параметрам кардинально отличается от январской встречи. Впервые в истории заседание контактной группы по Украине проходит под председательством не главы Пентагона, а министра обороны Великобритании Джона Хили. Как сообщила газета The Times, инициатива отказаться от американского лидерства в пользу Лондона принадлежала президенту Трампу.

Как отмечает издание, остается неясным, сохранится ли британское лидерство в «Рамштайне» на постоянной основе или же на правах ротации оно будет переходить к другим европейским странам. Однако в любом случае о председательстве в «Рамштайне» Вашингтона больше речи не идет.

Прибывший в Брюссель на заседание контактной группы по Украине преемник Ллойда Остина на посту главы Минобороны США Пит Хегсет воздерживался от заявлений о будущем формата «Рамштайн», вместо этого сделав упор на будущем НАТО.

«Прибыл в штаб-квартиру НАТО. Наша позиция ясна: НАТО должно быть более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Пришло время союзникам показать себя»,— написал Пит Хегсет в соцсети X.

Тем самым он послал союзникам четкий сигнал о том, что новая администрация США рассчитывает на укрепление военной мощи альянса, однако предполагает, что наращивание мускулов должны будут обеспечивать европейские союзники.

Еще одно его заявление касалось вопроса о членстве Украины в НАТО, обсуждать который в Вашингтоне не видят смысла. «США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путем переговоров урегулирования»,— заявил глава Пентагона.

Перед его поездкой в Брюссель военное ведомство США распространило заявление, в котором говорится о том, что в ходе заседания контактной группы Пит Хегсет «подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению конфликта на Украине как можно скорее», а также «подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в сфере безопасности».

Еще одним признаком кардинальных перемен стало решение американской стороны не проводить отдельную встречу Пита Хегсета с прибывшим на заседание «Рамштайна» министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Напомним, что в сентябре прошлого года, когда «Рамштайн» собрался на свое 24-е заседание, проходившее еще до президентских выборов в США и победы на них Дональда Трампа, к союзникам лично присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Находясь в Германии, он пытался убедить участников «Рамштайна» снять все ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

Между тем заявление прибывшего на встречу в Брюсселе министра обороны Украины Рустема Умерова заметно отличается по своему тону от прежних запросных позиций Киева, соответствовавших призыву президента Байдена оказывать помощь Украине «столько, сколько потребуется» и не призывавшего к переговорам с Москвой. Комментируя 26-е заседание «Рамштайна», глава оборонного ведомства Украины в своем заявлении попытался скрестить два несовместимых подхода: заявил о готовности Киева к мирным переговорам и при этом, как обычно, попросил у союзников больше оружия.

«Украина готова к переговорам по завершению конфликта»,— написал Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

Однако при этом он тут же указал на то, что темами встречи станут «стабильные и своевременные поставки» военной помощи от союзников и увеличение объемов получаемого вооружения за счет мощностей европейской оборонной промышленности. Кроме того, он повторил звучавший ранее тезис Киева о том, что для заключения мира «Украина должна быть сильна на поле боя».

«В НАТО больше не делают ставку на Киев»,— прокомментировала последние заявления из Брюсселя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Еще недавно их риторика сводилась к призывам "разгромить Россию на поле боя", "нанести русским стратегическое поражение". Также они регулярно проводили мысль о том, что "российская экономика порвана в клочья"!» — написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале. «Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали — списали в утиль. Еще один важный акцент делается на необходимости переводить стрелки именно на еэсовскую часть коллективного Запада, оставляя и без того обвисшую западноевропейскую экономику один на один с созданными англосаксами проблемами»,— резюмировала официальный представитель МИД России.

Сергей Строкань