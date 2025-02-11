Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина должна гарантировать безопасность американских инвестиций, так как может однажды «стать Россией». По его словам, украинская земля имеет значительные запасы редкоземельных металлов, нефти и газа, и США, которые уже вложили в страну сотни миллиардов долларов, хотели бы получить обратно их эквивалент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Дональд Трамп отметил, что Вашингтон выделил Украине более $300 млрд, тогда как Европа — около $100 млрд. Теперь он намерен вернуть эти средства. «Я сказал им, что хочу эквивалента $500 млрд редкоземельных металлов, и они, по сути, согласились сделать это. Так что по крайней мере мы не будем чувствовать себя глупо. Иначе мы глупые»,— констатировал президент.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение с Киевом, согласно которому американская помощь будет оплачена за счет редкоземельных металлов. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заключить сделку в обмен на гарантии безопасности.

По оценкам украинского журнала Forbes, по состоянию на апрель 2023 года совокупная стоимость полезных ископаемых Украины составляет примерно $15 трлн. При этом более 70% запасов ископаемых приходится на вошедшие в состав России ДНР и ЛНР, а также на Днепропетровскую область.

О том, какого завершения СВО ждут россияне,— в материале «Победить нельзя уступить».