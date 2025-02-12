Reuters: глава Минфина США может обсудить сделку о металлах в ходе визита в Киев

Глава Минфина США Скотт Бессент может обсудить с руководством Украины сделку по редкоземельным металлам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный американский источник. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет получить от украинского руководства редкоземельные металлы на сумму $500 млрд в обмен на оказанную Вашингтоном военную помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минфина США Скотт Бессент

Фото: Moriah Ratner / AP Глава Минфина США Скотт Бессент

Фото: Moriah Ratner / AP

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, Скотт Бессент «может использовать визит (в Киев.— "Ъ") для обсуждения соглашения по редкоземельным элементам и минералам, которое будет затрагивать энергетические ресурсы, энергетические активы и государственные предприятия» Украины. По словам источника, такого рода соглашение повысит заинтересованность Вашингтона в вопросах безопасности и экономического будущего Украины.

Визит Скотта Бессента в Киев во вторник анонсировал президент США Дональд Трамп. В посте в социальной сети Truth Social он написал, что отправляет господина Бессента на Украину, потому что «эта война должна и скоро закончится — слишком много смертей и разрушений». Владимир Зеленский вскоре сообщил, что приветствует визит американской делегации в Киев.

В начале февраля американский лидер заявил, что планирует заключить соглашение с Киевом, согласно которому американская помощь будет оплачена за счет редкоземельных металлов. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сообщил, что готов заключить сделку в обмен на гарантии безопасности.

По данным украинского Forbes, общая стоимость запасов полезных ископаемых в стране достигает $15 трлн, 70% из этой суммы приходится на Донбасс и Днепропетровскую область. В 2022 году украинские власти сообщали, что в стране сосредоточено 5% всех мировых запасов «критического сырья».

Подробнее о полезных ископаемых Украины — в материале «Ъ» «Киев ищет поддержку в земле».

Анастасия Домбицкая