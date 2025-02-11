Украинский долг платежом ясен

Американский президент Дональд Трамп вновь продемонстрировал, что бизнесмен в нем побеждает политика. По данным агентства Reuters, в Вашингтоне решили принудить европейских союзников закупать больше американских вооружений для Украины. При этом глава Белого дома поставил задачу вернуть США те средства, которые страна уже потратила на военную помощь Киеву,— в частности, за счет получения от Украины редкоземельных металлов. Из слов президента Трампа следует, что Киев уже дал согласие предоставить Вашингтону ресурсы на сумму $500 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

О намерении администрации Трампа заставить своих союзников в Европе закупить больше американских вооружений для нужд Украины агентству Reuters сообщили два источника. По их свидетельству, эта тема будет обсуждаться уже в самые ближайшие дни — прежде всего на площадке Мюнхенской конференции по безопасности в конце нынешней недели.

Как известно, в ходе своей предвыборном кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении прекратить любую помощь Украине, которая при предшественнике нынешнего главы Белого дома Джо Байдене получила от Штатов более $65 млрд только на помощь в сфере обороны и безопасности. Однако советники Трампа считают, что Вашингтону стоит продолжить военную поддержку Киева не напрямую и не за деньги американских налогоплательщиков.

Посланник Трампа по Украине Кит Келлог не стал подтверждать планы по продаже американских вооружений европейским правительствам для их последующих поставок Киеву. Однако признал очевидное: «США всегда нравится продавать оружие, сделанное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику». При этом он добавил, что поставки, которые были одобрены администрацией Байдена, продолжают беспрепятственно идти на Украину.

С приходом Трампа из Вашингтона стала все чаще и настойчивее звучать мысль, что основное бремя ответственности за Украину должно быть переложено с американцев на европейцев.

«Я думаю, что основополагающим принципом здесь является то, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт в будущем»,— отметил, в частности, советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в воскресном интервью NBC News.

Помимо этого, Вашингтон рассчитывает компенсировать в том или ином виде все то, что он уже потратил на помощь Киеву в последние три года — в том числе за счет европейских денег. И, к слову, нельзя сказать, что у Европы это вызвало сильное недоумение или отторжение.

Дональд Трамп был прав, когда говорил, что Европа должна платить больше, чтобы помочь Украине выиграть войну, поскольку «это мировой конфликт, да, но все же Украина ближе к Европе, чем к США», признал вскоре после вступления американского президента в должность генсек НАТО Марк Рютте. «Если новая администрация Трампа захочет продолжать снабжать Украину из своей оборонно-промышленной базы, счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы к этому»,— уверенно добавил он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Платить по счетам в Вашингтоне решили обязать и саму Украину. При этом Дональд Трамп знает, что с нее можно взять.

«У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных металлов, с точки зрения нефти и газа. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, поскольку мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я говорю, что хочу их вернуть»,— заявил глава Белого дома в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

Президент сообщил, что уже заключил с Киевом сделку: по его словам, украинские власти выразили готовность дать Штатам эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. «По сути, они уже согласились на это, и мы по крайней мере не чувствуем себя дураками»,— подчеркнул Дональд Трамп.

Идею американского лидера взыскать с Украины долги при помощи ее ресурсов ранее прокомментировали и в Кремле. 4 февраля, когда эта бизнес-схема была впервые оглашена господином Трампом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отозвался о ней так: «Ну, наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе». И добавил, что куда более целесообразнее со стороны Штатов было бы вовсе отказаться от помощи Украине.

Наталия Портякова